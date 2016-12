Dernière chance de voir l'exposition ARTfestif - collectif

C'est du 13 octobre qu'aura lieu l'exposition ARTfestif - Collectif dans les bureaux de la firme Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes de Joliette.

Six artistes-peintres exposeront leurs oeuvres soit Caroline Fortin, Nathalie Godard, Jacques Lemieux, Normand Primeau, Manon Sabourin et Simon Sansfaçon.

Toujours souçieux d'intégrer l'art à l'architecture et de favoriser le développement des arts visuels, Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes est heureux de réitérer son invitation à notre exposition ARTfestif - collectif de cet automne.

Les visiteurs seront emballés par la qualité de l'exposition. Aussi, les gens pourront sans aucun doute le plaisir de visualiser, et peut-être même d'acquérir, l'une des nombreuses oeuvres exposées.

L'entrée est gratuite et il n'y a aucune obligation d'achat. Le vernissage aura lieu le 13 octobre, de 17h30 à 20h00.

Il sera possible visiter l'exposition de 15 à 20 heures, le 13 et 14 octobre, ainsi que de midi à 17 heures, le 15 et 16 octobre.