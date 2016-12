Remise des prix du Concours littéraire de Lanaudière 2016

Le Concours littéraire de Lanaudière procédait à sa remise de prix dimanche le 2 octobre au Musée d'art de Joliette devant des dizaines de personnes : participants et membres de leur famille.

Cette édition remettait pour la première fois deux nouveaux prix : Prix Anémone René-Martin et le Prix de la nouvelle. Madame Jeannine Beauséjour-Riopel, de Saint-Charles-Borromée, recevait le Prix Anémone René-Martin pour la publication de son livre Gens de Belle-Rive (en deux tomes) sorti le 12 août dernier lors du Festival de la Nouvelle-Acadie.

Notre organisme reconnaissait ainsi la persévérance de cette auteure et la compétence dont elle a fait preuve en publiant ce livre à compte d'auteur, faisant appel aux gens du milieu littéraire au besoin.

Monsieur Mathieu Voghel-Robert, de Saint-Jacques, se méritait le Prix de la nouvelle, alors que les membres du jury reconnaissaient la valeur de cette première cuvée de textes pour cette nouvelle catégorie. Monsieur Voghel-Robert recevait aussi le Prix de poésie Louis-Joseph-Doucet pour son poème intitulé Cycle.

Monsieur Gil Tocco de Lanoraie s'est mérité une mention dans la catégorie nouvelle et madame Madeleine Leroux, de Joliette, recevait le Prix de fiction Réjean-Olivier.

Nous remercions les généreux donateurs qui se joignent à notre organisme et encouragent ainsi l'écriture : tous les députés lanaudois, la Librairie Martin Express de Joliette et EBI de Berthier.

La prochaine édition du Concours littéraire de Lanaudière se tiendra en 2018 et marquera 40 ans d'existence dans le paysage littéraire lanaudois. Les invitations à participer aux différentes catégories paraîtront dès novembre 2017.

Nous ferons appel aux illustrateurs et photographes, les sollicitant à s'inscrire au Prix de la bande dessinée Albert-Chartier et au Prix de photographie Hélène-Pedneault. Le concours est aussi ouvert aux moins de 18 ans en s'inscrivant au Prix de la BD et au Prix Michèle-de-Laplante pour le conte.