Nous autres, les autres : un documentaire sur la diversité artistique

«Peut-on lire une société à travers ses créations théâtrales?» C’est la question que pose le réalisateur Jean-Claude Coulbois avec son documentaire Nous autres les autres. Le film sera à l’affiche à Notre-Dame-des-Prairies le jeudi 13 octobre 19 h 30 en présence du réalisateur.

Nous autres, les autres est un essai cinématographique où les identités ne se définissent plus par des positions, mais par des parcours. C’est aussi le troisième volet d’une trilogie, Un miroir sur la scène qui relate cinquante ans de l’histoire du Québec à travers son théâtre de création.

Nous autres, les autres propose une immersion dans l’univers de quatre auteurs-acteurs-metteurs en scène et d’un comédien, dont les oeuvres explorent la question de la quête identitaire. Tous montréalais, ils affirment l’urgence et la nécessité d’un autre regard sur la collectivité qui reflète un monde en mutation et une culture de plus en plus métissée.

Un regard différent sur la culture grâce au cinéma

C’est avec l’envie de faire rayonner la création sous toutes ses formes que chaque saison des documentaires font partie de la programmation culturelle de la Ville. Les films présentés permettent de jeter un regard différent sur la culture avec les sujets et les thèmes qui sont abordés, tout en découvrant le cinéma d’un point de vue artistique. Ce projet bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel avec le Ministère de la Culture et des Communications.

Le documentaire Nous autres, les autres est présenté gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.culturendp.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.