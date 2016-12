Le fondateur des aventuriers voyageurs présente son film Provence-Alpes-Côte d’Azur au cinéma RGFM Joliette

Les Aventuriers Voyageurs vous invitent à vous évader avec la présentation de leur nouveau film de voyage sur la Provence. Ne ratez pas cette chance unique en assistant à cette représentation qui aura lieu le dimanche 16 octobre 2016 à 15h30 et le mercredi 19 octobre 2016 à 19h au Cinéma RGFM Joliette.

Les beautés et le charme de la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur ne vous laisseront pas indifférents. Yannick vous fera découvrir ses coups de cœur de cet arrière-pays, en passant des paysages méditerranéens de la côte d’Azur aux magnifiques montagnes des Alpes de Haute-Provence, sans oublier le cœur de la Provence, avec ses petits villages historiques perchés. Avec un brin d’humour, notre aventurier partagera ses aventures sportives, ses rencontres et vous émerveillera avec les sites naturels incroyables tels que les Gorges du Verdon, les calanques, les lacs turquoise, les champs de lavande, le Mont Ventoux et les nombreux vignobles.

Dès l'âge de 17 ans, Yannick traversait le Canada seul ''sur le pouce'', avec son sac à dos, pour travailler dans la Vallée de l'Okanagan. Aujourd'hui, il a parcouru 27 pays afin de découvrir de nouvelles cultures et de pratiquer ses passions pour le kayak de mer, le vélo, la plongée sous-marine, la planche à neige et la randonnée en montagne. C'est pour partager sa passion pour les voyages qu'il a fondé Les Aventuriers Voyageurs.



Pour assister à ce film de voyage de Les Aventuriers Voyageurs, vous pouvez obtenir vos billets dès maintenant au guichet du cinéma. Visitez le site www.lesaventuriersvoyageurs.com pour visionner la bande-annonce du film !

Depuis 2008, Les Aventuriers Voyageurs présente des films et conférences de voyage dans les cinémas, bibliothèques, écoles et résidences de personnes âgées. Tous réalisés par des voyageurs québécois, ces films de voyage présentent la réalité de voyages accessibles, avec en prime des paysages à couper le souffle, des conseils de voyage et la découverte de peuples fascinants.