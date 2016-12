Bad Moon: Hommage à CCR de retour à Joliette

À la demande générale le groupe Bad Moon revient sur la scène du chaleureux Sim's Irish Pub à Joliette. La formation BAD MOON présente un répertoire aux influences blues et country qui comblera assurément les admirateurs de CCR.

Le chanteur, Alain Lépine, dont la voix puissante n’est pas sans rappeler celle de John Fogerty offrira au public de superbes interprétations des plus grands succès de CCR. « Les spectateurs pourront notamment entendre plus d'une trentaine de chansons dont Suzie Q, Bad Moon Rising, Bootleg, Fortunate son, Proud Mary, Commotion et plusieurs autres ! » souligne le Lanaudois.

Avec Bad Moon, il s'est entouré de musiciens pour qui la performance musicale n'a plus de secrets et qui partagent l’admiration et la passion de ce groupe légendaire qui a marqué l'imaginaire : François Duranleau (guitares), Louis Favreau (basse) et François Giroux (batterie).

Le public est convié samedi le 15 octobre prochain à 22 h. Un rendez-vous qui décoiffe et subjuguera tous les coeurs rock ! Information et réservation : (450) 867-7467.