Mike Wengren de Disturbed est excité à l'idée de jouer à Québec

Le batteur du groupe heavy métal Disturbed, Mike Wengren, ne cache pas que le groupe est excité de venir jouer au Centre Vidéotron de Québec le 11 octobre prochain.

Le musicien de 45 ans qui est un grand amateur de hockey et qui souhaite une formation de la Ligue nationale à Québec le plus tôt possible a raconté à Néomédia que les Québécois ont une énergie que peu de foules peuvent se venter de donner lors d'un concert. « C'est ridicule à quel point nous aimons venir jouer à Québec, que ce soit ses amateurs, son architecture, sa culture, sa nourriture ou son histoire, cette ville est parmi les favorites des membres de Disturbed », déclare Wengren.

Lors du spectacle, la formation américaine pigera dans son répertoire pour jouer les plus grands succès du groupe tels que « Down with the sickness », « Prayer », « Stricken » et « Indestructible » pour nommer que ces exemples, mais également plusieurs nouveautés de son dernier album intitulé « Immortalized », qui a été certifié or aux États-Unis il y a quelques jours avec plus de 500 000 copies CD vendues. Dans ce dernier opus, Disturbed a connu du succès avec les morceaux « The Vengeful One », « The Light » et surtout avec la reprise de la populaire chanson « The Sound Of Silence ». Le batteur raconte qu'il n'est pas surpris du succès qu'a connu « The Sound Of Silence », car la chanson a toujours connu du succès lorsqu'elle a été reprise. Le groupe a décidé de rendre hommage à Paul Simon en reprenant cette légendaire mélodie, car chaque membre de Disturbed a voulu rendre la pièce à un autre niveau et démontrer que ce n'était pas qu'une formation agressive. « Nous avons démontré que nous pouvions faire autre chose et David Draiman a démontré encore une fois qu'il avait toute une voix. Plusieurs personnes qui n'avaient jamais voulu entendre notre matériel connaissent aujourd'hui Disturbed à la suite de cette reprise et se sont mises à écouter notre produit. Je résumerais que ce morceau a été rafraichissant pour nous en plus de nous avoir mis sur le radar », affirme-t-il.

Le vécu des membres a permis à Disturbed d'évoluer

Si le groupe est aujourd'hui plus fort que jamais, c'est surtout, car le groupe a pris une pause de quatre ans avant de sortir « Immortalized ». Mike affirme que le groupe avait besoin de cette période de repos, car chaque membre était vidé à la suite des grosses tournées en plus des périodes d'écriture. « Nous n'avions jamais pris de pause depuis le lancement de Disturbed, quand nous n'étions pas en tournée, on écrivait des chansons. Tout était sur Disturbed et rien d'autre. Un peu comme quelqu'un qui fait du huit à cinq tous les jours d'une année, il a besoin de vacances et c'était un peu pareil pour nous. La pause a été plus que bénéfique pour chacun de nous, ça nous a permis de nous ressourcer et pour certains de connaître les joies de la paternité », déclare le papa de deux enfants, dont un garçon de deux ans qui pourrait le remplacer plus tard. « Je sens qu'il pourrait jouer pour Disturbed dans une quinzaine d'années, ça me permettrait de prendre me retraite », rigole le sympathique artiste.

Les amateurs de Disturbed ont remarqué une progression avec le temps, que ce soit par la qualité des textes et l'ouverture d'esprit de ceux-ci ou tout simplement par la qualité musicale qui n'a fait que s'améliorer. « Nous étions jeunes quand nous avons commencé. Je crois que nous sommes devenus de meilleurs musiciens et de meilleurs artistes aussi. Il faut dire également que nous avons vieilli et que nous sommes maintenant des papas alors qu'à nos débuts nous étions seuls. Au départ nous parlions peut-être plus de la noirceur du monde dans lequel on vit alors qu'aujourd'hui on parle un peu plus de la lumière qui permet à notre monde cruel de rester illuminé. Parfois la noirceur peut démontrer la lumière (Sometimes darkness can show you the light), comme le dit la chanson », illustre Wengren en parlant du morceau « The Light ».

Si Wengren ne veut pas dévoiler si Disturbed produira un prochain album dans les cinq prochaines années, il ne ferme pas nécessairement la porte. Toutefois, il croit que le groupe devra prendre encore une pause et prendre le temps de bien faire les choses si celui-ci veut revenir avec un autre effort studio aussi solide que le dernier. « Nous verrons bien ce que le futur nous réserve », conclut celui qui est considéré comme l'un des meilleurs batteurs de groupe heavy métal au monde.