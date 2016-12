Gil Tocco lance son deuxième roman historique

Après la publication de L’Aigle de verre en mars dernier, l’auteur lanorois Gil Tocco récidive avec Capitaine de Sable.

Le lancement officiel de cet ouvrage aura lieu le mercredi 12 octobre prochain à 19 h à la bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay de Lanoraie. Ce roman est édité par Les Éditions de l’Apothéose, une maison située elle aussi dans le beau village de Lanoraie.

Seconde partie d’une saga familiale s’étendant sur plusieurs siècles et s’appuyant largement sur des faits historiques, le récit se déroule principalement en Italie, en Grèce et en Tunisie au treizième siècle. Il raconte l’épopée d’un jeune chevalier qui entreprend de venger son père, condamné et décapité à la suite d’une fausse accusation. Pour ce faire, il se joint à l’armée de Charles d’Anjou, frère de Saint-Louis, qui envahit le royaume de Sicile à la demande du pape. Combattant particulièrement brave et efficace, il se couvrira de gloire et participera à toutes les batailles.

Il subira sa part de déboires dus aux caprices du destin, à ses relations familiales complexes et au fait qu’il attire inéluctablement les femmes, séduites par son charme irrésistible, et qu’il est incapable de les repousser. Ces femmes joueront un rôle prépondérant, aussi bien positif que négatif, tout au long de sa vie.

À propos de l’auteur

M. Tocco a exercé plusieurs métiers au cours de sa carrière : physicien, informaticien, cadre universitaire, comédien, rédacteur en chef, chef d’entreprise, etc. Cependant, il est mieux connu dans la région pour ses activités au sein de plusieurs organisations citoyennes et à titre de collaborateur du député de Berthier.

Auteur de centaines d’articles et de dossiers, de plans d’affaires, d’ouvrages techniques, de discours, il est aussi passionné d’histoire et d’aventures. M. Tocco travaille depuis huit ans à l’écriture de sa série de romans historiques. Il vient tout juste de recevoir le 2e prix de la nouvelle au Concours littéraire de Lanaudière pour sa nouvelle « Lili ».