Sur la terre de Pierre Flynn

Le vendredi 28 octobre prochain, à 20h, Pierre Flynn sera de passage au Cabaret TELUS de la salle Rolland-Brunelle pour présenter son nouvel album Sur la terre. Un album charnière, qui brasse et qui caresse, habillé des couleurs de Philippe Brault, d'Éric Goulet et de Louis-Jean Cormier.

Ce spectacle, tant attendu après l'émouvant tête-à-tête du Vol Solo, permettra de retrouver Pierre Flynn entouré de formidables musiciens tels que Mario Légaré (basse, clavier et chœurs), José Major (batterie), André Papanicolaou (guitares électriques et chœurs) ainsi que Jean-Sébastien Fournier (clavier). Il nous revient avec cette voix qui a grandi et qui semble nous toucher de plus en plus; avec cette poésie à la fois lucide et émerveillée, avec cette présence qui vient avec le temps et la vie, et aussi avec une jeunesse, une actualité, une liberté renouvelées.

L’auteur-compositeur-interprète québécois est bien connu pour avoir été, de 1972 à 1982, chanteur, claviériste et compositeur au sein du groupe rock Octobre. Pendant ces dix ans, le groupe livre six albums, de grandes tournées et participe à des événements majeurs. L’auteur-compositeur-interprète se consacre ensuite à la création de pièces en solitaire tout en écrivant pour d’autres artistes. Il revient ensuite sur scène en 1984, et c’est à ce moment qu’il réalise son premier album solo Le parfum du hasard qui paraît en 1987.

Grâce à cet album, il remporte deux Félix au gala de l’ADISQ 1988 dans la catégorie Album rock et Arrangeur. Dix ans après la sortie de son dernier album, Pierre Flynn lance son album Mirador qui, lui aussi, lui vaut un Félix dans la catégorie Auteur-compositeur. En 2004, il offre une série de spectacles Vol solo duquel un album "live" émerge en 2006. Le même jour que la sortie de son opus, Traces dans le sable, un recueil illustré de ses textes, sort dans les librairies. Pendant sa carrière, le chanteur participe à quelques projets collectifs, dont l’opéra Nelligan, le drame musical Dracula et l’hommage à Brel Ne me quitte pas.

