Un été record pour les Camps spécialisés Festifilm

Les Ateliers spécialisés Festifilm, organisme à but non lucratif, organise, durant l’été, des camps spécialisés en cinéma en collaboration avec différentes villes lanaudoises. Un été miracle pour les camps spécialisés Festifilm! Cette année, ce sont 128 jeunes, 6 animateurs, 6 camps, 6 courts métrages et 4 villes, ayant pour but : semer de nouvelles passions chez les jeunes!

Cette année record, couronnée de succès amène déjà de nouvelles villes à réclamer les camps pour la saison 2017.

Après St-Côme, L’Île-des-Moulins et Repentigny, c’était au tour de Notre-Dame-des-Prairies de présenter son court métrage au public, lors des journées de la culture. En effet, le 2 octobre dernier, le film L’Échec-YÉ a été présenté en grande primeur devant une centaine de personnes, à l’église de Notre-Dame-des-Prairies. Les jeunes ont été impliqués dans toutes les étapes de la réalisation : scénario, costumes, décors, accessoires, acteurs, maquillages, clap, perche, caméra et bien plus !

Pour le camp de Notre-Dame-des-Prairies, cette année, ce sont 19 jeunes de 8 à 14 ans, qui ont eu la chance d’apprendre les secrets du septième art et de réaliser un vrai court métrage avec des animateurs spécialisés. Le tout, en seulement deux semaines.

Pour ce camp, les jeunes étaient soutenus par une équipe d’animation spécialisée en cinéma. Méli-Rose Beaulieu, Danyka Leduc ainsi que Mathias Labrie (technicien) ont su transmettre avec brio leurs connaissances et leur passion pour le septième art.

Pour connaître plus de détails concernant les activités du camp, vous pouvez consulter le www.festifilm.com/camps. Il est également possible de visionner les films de l’année dernière sur Vimeo: www.vimeo.com/channels/campsfestifilm. Nous sommes également présents sur les

réseaux sociaux : www.facebook.com/festifilm.

Les Ateliers spécialisés Festifilm organise également le plus grand concours de courts métrages au Québec pour les jeunes du secondaire. Cette année, le concours Festifilm en sera à sa 16e édition.