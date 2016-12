6 à 8 avec Astheur le 14 octobre au CRAPO

Le vendredi 14 octobre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec le duo Astheur. Dans un décor épuré, entouré de leurs multiples instruments, ASTHEUR vous amène dans son univers folk imaginaire. Ils vous présentent des chansons folk métissées qui revisitent les légendes, contifient les ouï-dire et extraient la ritournelle de l’histoire.

Munis d’une guitare acoustique défrichant un paysage de percussions parsemées, habité par deux voix et des flûtes chantants des mélodies passionnées, ASTHEUR vous entraîne dans un spectacle diablement nuancé.

L'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert. Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

La Grande Déraille en spectacle

Par ailleurs, le 15 octobre,à 20h, le CRAPO présente un spectacle du groupe La Grande Déraille. Le jeune quatuor a fait fort bonne impression lors de la dernière édition du festival mémoire et racines et nous revient dans Lanaudière pour le plus grand plaisir des amateurs de chanson et de musique traditionnelle.

Formé en 2014, La Grande Déraille est un regroupement de musiciens provenant du Centre-du-Québec, de la Mauricie, de l’Estrie et de la Montérégie. Chaque membre a cheminé dans divers milieux musicaux professionnels pour ensuite se rejoindre et donner vie à la formation La Grande Déraille.

Leur répertoire est constitué majoritairement de chansons traditionnelles qui sont, pour la plupart, puisées dans le riche répertoire de monsieur Jean-Paul Guimond. Le premier album du groupe, «Les voici, les voilà», a été lancé en décembre 2015. Cédric Allard (basse électrique, contrebasse, voix), Marc-André Arsenault (accordéons, harmonicas, podorythmie, voix), Nicolas Babineau (violon, mandoline, podorythmie, voix) et Rudy Nolette (voix principale, guitare, guimbardes, os) vous invitent à monter à bord! Place à La Grande Déraille!

Entrée: 18,00$ (non-membre) / 16,00$ (membre OU résident de Matha) / 14,00$ (membre ET résident de Matha)

Infos et réservations 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.