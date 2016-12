Du plaisir pour toute la famille cet automne à Maison et jardins Antoine-Lacombe

L’exposition-concours de citrouilles revient pour une nouvelle année à Maison et jardins Antoine-Lacombe ! Petits et grands devront user d’imagination pour décorer une citrouille avec originalité. Elles seront exposées à la Maison Antoine-Lacombe du 26 octobre au 3 novembre. La visite de l’exposition est gratuite et ouverte à tous.

Ceux qui veulent participer sont invités à apporter leur citrouille décorée ainsi que le formulaire d’inscription dûment rempli les 24 et 25 octobre de 13 h à 18 h à la Maison Antoine-Lacombe, au 895 rue de la Visitation à St-Charles-Borromée.

Vous pouvez vous inscrire seul, en groupe ou en famille. Des prix seront remis aux participants qui se seront démarqués dans chaque catégorie. La remise aura lieu le dimanche 30 octobre à 15h.

Notes importantes :

– L’élément principal de l’œuvre doit être une citrouille ou un autre type de courge.

– Les citrouilles ne doivent être ni perforées ni vidées.

Atelier sur les cucurbitacées le 30 octobre 2016

Jumelez votre visite de l’exposition de citrouilles décorées avec un atelier découverte sur les cucurbitacées. Ces derniers font leur apparition de manière plus marquée dans nos assiettes! Des activités ludiques et éducatives sont prévues. Petits et grands sont invités à s’amuser et à parfaire leurs connaissances.

L’atelier est également offert sur réservation du 26 octobre au 3 novembre.

Grotte aux contes le 30 octobre 2016

Pour l’Halloween, la conteuse Eveline Ménard vous invite à entrer dans la grotte à histoires située dans les jardins de la Maison Antoine-Lacombe. Vous pourrez y entendre les histoires de Ti-Jean-sans-peur qui n’a jamais peur. Il rencontrera des sorcières, des loups, des châteaux hantés et bien plus encore. Aurez-vous le courage de le suivre?

L’exposition, l’atelier et les contes sont des activités gratuites offertes à la veille d’Halloween. À cette occasion, les visiteurs sont invités à venir déguisés.

Pour plus de détails, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe au www.antoinelacombe.com.