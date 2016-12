Marie Denise Pelletier fête ses 30 ans en grand

Le samedi 15 octobre prochain, à 20h, Marie Denise Pelletier viendra célébrer ses 30 ans de carrière à la Salle Rolland-Brunelle. De plus, l’interprète de Tous les cris les SOS et de Pour une histoire d’un soir aura la chance d’interpréter quelques-uns de ses succès avec le chœur Vocal 80.

Pour souligner les trois décennies de chansons qui ont forgé son vaste répertoire, la chanteuse a lancé un coffret intitulé Les introuvables. Elle proposera dans son spectacle une rétrospective des chansons qui ont marqué son parcours et racontera avec émotion et humour les souvenirs les plus marquants de sa carrière.

Tout au long de sa carrière, Marie Denise Pelletier a multiplié les succès à la radio et remporté plusieurs prix, dont les grands honneurs du Festival de la chanson de Granby en 1982 et du concours Francovision en 1993 ainsi que le Félix du Meilleur album populaire en 1994 pour son album Entre la tête et le cœur. La chanteuse qui a étudié au Collège de musique Berklee à Boston et interprété le rôle de Stella Spotlight dans Starmania, un opéra rock franco-québécois de Michel Berger et Luc Plamondon, a jusqu’à maintenant lancé 10 albums et ne cesse d’impressionner son public !

Pour de plus amples informations sur la programmation 2016-2017 du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.

Ce spectacle est présenté en collaboration avec Le C.A. resto-traiteur.