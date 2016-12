L’actualité revue et corrigée par Lemire

Le Centre culturel de Joliette a le bonheur d’annoncer que l’humoriste Daniel Lemire sera de passage à Joliette le vendredi 14 octobre prochain, à 20h, pour présenter une supplémentaire de son spectacle 100% Lemire à la Salle Rolland-Brunelle.

Pour son 10e spectacle en carrière, Daniel Lemire revient plus en forme que jamais avec son humour caustique et son sens de la dérision si personnel. Dans son spectacle intitulé 100 % Lemire qu’il vient présenter en supplémentaire, Daniel aborde, entre autres, des sujets comme le vieillissement de la population qui amène la génération des « pépé-boomers », la cuisine avec une excellente recette de smoothie repas, la politique et ses deux de pique, la religion et ses fanatiques, le voyage et le Mexique. Pour ce faire, il met à contribution ses personnages : Ronnie essaiera d’obtenir de la marijuana thérapeutique dans une pharmacie pour se monter une trousse de « premiers joints », tandis qu’Oncle Georges reconverti en coach de vie vous fera profiter de sa nouvelle sagesse… comment être zen, quand t’as pus une cenne? Bref, tout ce qui est dans l’air du temps est revu et corrigé à la Lemire!

Grand complice des premières heures, Denis Bouchard se joint à nouveau à l’humoriste, 25 ans plus tard, en assurant la conception et à la mise en scène de 100 % Lemire.

Daniel Lemire fait son entrée dans le monde de l'humour avec les «Lundis des Ha! Ha!» en 1982. Armé de plusieurs personnages (d’Yvon Travaillé, Ronnie Dubé et Oncle Georges), il présente son premier spectacle au Festival Juste pour Rire en 1983. Le succès est instantané. Il commence alors une tournée au terme de laquelle il lance son deuxième spectacle solo en 1985. Il récidive en 1987 avec un nouveau spectacle. Encore une fois, la critique est enthousiaste. Il est choisi pour animer les galas Juste pour Rire en 1988. En 1989, le quatrième spectacle de l’humoriste fait salle comble. Avec son personnage de l'Oncle Georges, il réalise un numéro mémorable au «Bye Bye 91» et signe, par la suite, les publicités du produit Listerine. Deux ans plus tard, il foule les planches des salles du Québec avec son cinquième one man show. En 1996, Daniel Lemire présentera au Québec son sixième one man show. Peu de temps après, il deviendra le maître d’œuvre du Bye Bye de Radio-Canada. En avril 2000, il inaugure son septième spectacle solo à Montréal pour ensuite entamer une tournée à travers le Québec et le Canada. En plus d’être humoriste, Daniel Lemire interprète le personnage de Sylvain dans Smash, une série qu’il a coécrite avec Jean-Pierre Plante. En 2005, parallèlement avec le retour de Smash, il part en tournée avec son huitième one man show. En 2008, il se remet à l’écriture et il en découle Clash, une comédie drôlement grinçante ayant obtenu un grand succès. Celui qui sait toucher tous les publics repart en tournée avec un nouveau spectacle en 2010. Depuis mars 2015, Daniel Lemire se promène un peu partout au Québec pour présenter 100% Lemire, son plus récent spectacle solo.

Pour obtenir plus d’information sur la programmation du Centre culturel de Joliette, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou communiquez avec la billetterie au 450-759-6202.

Ce spectacle est présenté en collaboration avec Alliance Métal Québec.