Plusieurs spectacles en salle à Saint-Gabriel

Plusieurs spectacles auront lieu en salle dans les prochains mois à Saint-Gabriel-de-Brandon

Lors d'une conférence de presse, le 27 septembre, au Vignoble Saint-Gabriel, la Ville et la Chambre de commerce de Brandon ont procédé au lancement de sa programmation conjointe.

« Nous joignons l’utile à l’agréable, mentionnent en chœur messieurs Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel et Marc-André Forest, président de la Chambre de commerce de Brandon. Comme nous avions chacun un lancement à faire et que nos invitations s’adressaient pratiquement aux mêmes personnes, nous nous sommes dit : pourquoi ne pas le faire ensemble et ainsi ne faire déplacer les gens qu’une seule fois? », ont-t-il ajouté du même souffle.

Ainsi, trois spectacles seront présentés cet automne à la salle Jean-Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon. Il s'agit de l'humoriste Simon Gouache, le 28 octobre (formule fauteuil), Nicolas Noël pour jeune public, le 18 novembre (formule fauteuil) ainsi que T-Shirt, Jeans, Baske, le 23 décembre.

Le 23 février, les 2 Frères lanceront la programmation d'hiver en formule cabaret. Le 18 mars, il y aura la Classique hivernale chasse & pêche (formule fauteuil), suivi du 25 mars, des 4 Haïssables (formule cabaret).

Les 7, 8 et 9 avril, le Festitrad sera de retour pour une deuxième édition. La saison se clôturera le 28 avril avec UnderCover Live Rock Band ((formule fauteuil).

Pour ce qui est de la Chambre de commerce de Brandon, celle-ci offrira plusieurs formations et différentes activités au cours de la prochaine année. Ainsi, les déjeuners-conférences seront axés sur les médias sociaux et la mise en marché. De plus, le 5 à 7 Brandon en action sera également de retour en mai 2017.

Présentateur officiel

De plus, un partenariat a été annoncé avec Pharmacie Pierre et Olivier Dannel, affilié au Groupe Jean Coutu.

Ainsi, à la suite du partenariat lors la première édition du Festival d'été, la pharmacie poursuivra pour la saison en salle. « En tant que citoyen corporatif, participer activement à la vie sociale et économique de la ville est la meilleure façon de redonner à la communauté en lui permettant d'assister à des événements de qualité. C'est une importante opportunité pour nous de remercier concrètement notre clientèle », ont précisé Pierre et Olivier Dannel, pharmaciens propriétaires.

De plus, la pharmacie offrira un service de billetterie. On peut réserver ses billets sur www.spectaclestgabriel.com.