J’t’aime encore!, en supplémentaire!

À la suite du succès de la représentation au printemps dernier, la pièce de théâtre J’t’aime encore! sera présentée en supplémentaire à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies le 6 octobre prochain à 19 h 30. Cette pièce de l’auteure lanaudoise Roxanne Bouchard et jouée par la comédienne Marie-Joanne Boucher, explore le besoin d'enracinement et la présence dérangeante du doute.

Cette supplémentaire pour J’t’aime encore! est une belle occasion de voir ou revoir ce monologue amoureux qui met en lumière les relations de couple et l’amour de façon très actuelle. Ce projet, présenté d’abord sous forme d’une lecture publique puis en pièce de théâtre, en est à sa troisième représentation à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies.

Pour le maire, monsieur Alain Larue : « C’est une fierté pour les membres du conseil municipal que de voir un tel projet naître à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies. Le succès de la pièce J’t’aime encore permet de faire rayonner le talent d’ici, mais également notre espace culturel unique.»

«Nous avons été extrêmement bien accueillies lors de la première représentation. Beaucoup de gens — plus qu'on l'espérait — sont venus et ont embarqué dans l'histoire; ils ont applaudi la comédienne à plusieurs reprises. Nous sommes choyées d'avoir eu un tel public. Cette fois, la Ville nous accueille de nouveau pour effectuer la captation du spectacle pour pouvoir le vendre à des théâtres. Nous croisons les doigts afin que le public nous soutienne encore dans cette belle aventure. Marie-Joanne Boucher donne toute une performance, elle est énergique, brillante, convaincante. Elle vaut le déplacement! En plus, c'est gratuit!», souligne l’auteure de la pièce, Roxanne Bouchard.

Un soutien aux artistes d’ici

Encourager la création à l’échelle régionale et appuyer le développement des artistes locaux sont d’ailleurs des missions du Service du développement culturel et des communications de la Ville. Pour les membres du conseil municipal, il est primordial d’apporter un soutien qui permet de dynamiser la communauté artistique d’ici.

La pièce J’t’aime encore! est présentée gratuitement avec contribution volontaire. Pour ne rien manquer des activités culturelles à venir, visitez le www.culturendp.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.