Le Cirque Alfonse en spectacle à Joliette le 8 octobre

Le samedi 8 octobre prochain, le Cirque Alfonse présentera son spectacle Timber à la Salle Rolland-Brunelle, de Joliete.

« Le crique fête cette année nos dix ans. Timber a été jouée la première fois à Saint-Alphonse-Rodriguez en 2011. On a hâte de retrouver le public lanaudois », a précisé en entrevue, Alain Carabinier, un membre du cirque.

Timber se veut un spectacle qui sort des sentiers battus et qui se déroule dans une atmosphère hyper-festive. Les appareils acrobatiques sont créés à partir des ressources forestières de la ferme familiale, en ont gardé toute la saveur et l’évocation. De plus, une atmosphère hyper-festive les acrobaties sont inspirées de cette matière première.

En plus d'Alain Carabinier, le cirque est formé du noyau d’Antoine Carabinier et Geneviève Gauthier, artistes de cirque, ainsi que Julie Carabinier, interprète en danse contemporaine.

Le spectacle Timber a été présenté 377 fois, dans 23 pays. « Nous fêterons la 400e en Europe, en novembre. Nous irons par la suite en Suisse et en Autriche", ajoute Alain Carabinier.

Depuis sa fondation, le Cirque Alfonse a présenté deux autres créations, en plus de Timber, soit "La Brunante" et "Barbu".

Les billets sont en vente au coût de 41$ (régulier) et 39,25$ pour les membres ou ceux qui avec la FADOQ. Informations: www.spectaclesjoliette.com/spectacles/cirque-alfonse.