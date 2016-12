Quatrième édition de la Journée portes ouvertes des églises dans Autray

L’église Saint-Antoine-de-Lavaltrie a été l’hôte, le 27 septembre dernier, du dévoilement de la programmation de la quatrième édition de la Journée portes ouvertes des églises de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray, événement présenté le 8 octobre prochain.

La thématique sélectionnée par le comité organisateur est l’Art et les églises, alors que cinq artistes auront pour objectif de vous faire redécouvrir le patrimoine bâti et religieux par la création d’œuvres novatrices éphémères. Ces derniers y parviendront par la musique, les arts visuels et les arts de la scène. La chapelle des Cuthbert ainsi que les églises de Lavaltrie, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Sainte-Élisabeth et Mandeville seront les cinq lieux de culte du territoire disposés à accueillir les visiteurs. Leurs portes seront ouvertes de 10 h à 17 h; par contre, certaines activités prendront place à des heures précises.

L’artiste en arts visuels Hélène Blondin inondera le plancher de la chapelle des Cuthbert de Berthierville de boules de papier dont les couleurs varieront du blanc au bleu. Son projet consistera à faire un retour dans un passé lointain où les baleines pouvaient s’échouer sur une plage à Saint-Félix-de-Valois. Une bande sonore complétera son installation.

L’église de Saint-Antoine-de-Lavaltrie recevra la visite de la populaire troupe de danse Empreinte vague qui s’assure d’animer les parvis des églises par leur initiative La danse s’endimanche. Leur performance se tiendra à 13 h 30 et sera remise, en cas de pluie, le lendemain à 11 h 15.

L’église de La Visitation-de-l’Île-Dupas suggérera un projet en trois volets liés l’un à l’autre. Un parcours d’exposition exhibera des sculptures valorisant l’art de la boulangerie. Dès 15 h 30, les visiteurs auront droit à un concert de violon, un récital de poésie de même qu’à une activité de médiation culturelle autour d’une dégustation des produits locaux de la boulangerie La Grigne. Marie-Noël Laporte, violoniste, Élisabeth Tremblay, récitante et Matthieu Chartier, artiste-boulanger, contribueront au succès de l’activité.

Une promenade dans un tableau en trois dimensions sera proposée à l’église de Sainte-Élisabeth-de-Hongrie par Dominique Pottier. Le but de l’artiste en arts visuels sera de donner l’illusion aux spectateurs de circuler dans la nature. Cette installation mettra en scène la vie des herbes de bord de lacs; par leur puissance, mais aussi leur fragilité. La Brandonnienne tracera aussi des liens entre les églises et la nature, qui tous deux, sont des lieux de méditation dont la survie est mise à l’épreuve.

La danseuse professionnelle et chorégraphe Carole Courtois se donnera à une œuvre théâtrale audacieuse à Mandeville. Cette dernière s’affairera à donner l’impression qu’il y a du monde à la messe, en habillant de vêtements usagés, l’ensemble des bancs de l’église Saint-Charles. Des mannequins vivants et des mannequins de vitrine ponctueront l’espace pour créer une volumétrie intéressante et des situations émouvantes. De plus, une bande sonore reproduira les sons d’une foule en prière.

« Nous avons la certitude que les artistes participants sauront changer votre vision de l’église traditionnelle par leurs performances artistiques », a soutenu le préfet de la MRC, M. Gaétan Gravel, aussi maire de la Ville de Saint-Gabriel, lors de la conférence de presse.

Des activités culturelles sont également prévues à l’intérieur ou sur le terrain des églises de Saint-Cuthbert, Ville de Saint-Gabriel et Saint-Norbert. Tandis que la Ville de Saint-Gabriel procédera au dévoilement d’une œuvre d’art publique conçue dans le cadre du projet Art et aménagement de la MRC, l’église de Saint-Cuthbert proposera une visite animée de l’église. Du côté de Saint-Norbert, un documentaire mis au point par Iphigénie Marcoux-Fortier, sur le party d’huîtres annuel organisé par la communauté sera diffusé.

Chaque lieu participant aura en sa possession des copies de la populaire publication de la MRC de D’Autray intitulée Les églises de la MRC de D’Autray - Portraits de lieux fondateurs. Ce document de référence met en valeur l’histoire, la tradition et l’architecture liées aux églises du territoire, sans oublier la chapelle des Cuthbert. La synthèse regroupe plus de 65 pages d'information et des photographies de grande qualité. Il sera possible de se procurer l’ouvrage au coût de 10 $.

L’ensemble de l’information relative à la Journée portes ouvertes des églises de la MRC est disponible sur le site Internet de l’organisation au www.mrcautray.qc.ca. La quatrième édition est rendue possible par l’entente de développement culturel liant la MRC de D’Autray au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.