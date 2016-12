La 18e édition du Festival des artisans de Sainte-Marcelline : encore un franc succès

Il a fait beau et chaud pendant les trois jours du Festival des artisans de Sainte-Marcelline, les festivaliers y sont venus en grand nombre, à l’image des éditions passées. Encore cette année, plus de 6 000 personnes sont venus découvrir, admirer et acheter les dernières créations des artisans et artistes réunis sous les grands chapiteaux. «Les gens nous sont fidèles. Plusieurs reviennent année après année faire provision de leurs produits favoris et en découvrir d’autres.» explique le maire de la municipalité et président du comité organisateur du Festival, Monsieur Gaétan Morin.

Aux lendemains de l’événement, un constat demeure : Cette dernière édition du Festival des artisans fut marquée par l’ambiance festive et le sourire de tous ses exposants et collaborateurs. «Nous sommes très heureux de l’extraordinaire satisfaction des artisans et des artistes qui ont exposés cette année au Festival.» souligne le maire.

Les spectacles extérieurs de même que les ateliers de création offerts ont également largement contribués à cette atmosphère de fête. Le dimanche après-midi, les prestations de la troupe de danse La Foulée ont particulièrement été appréciées des festivaliers.

Une toute nouvelle équipe a travaillé à l’organisation du Festival cette année, appuyée par des bénévoles dévoués et possédant une expérience datant de plusieurs années, et travaille déjà à la planification de la prochaine édition. Les dates de cette prochaine édition seront connues sous peu.

Chaque année le Festival des artisans de Ste-Marcelline se dévoue à mettre en vitrine des artisans lanaudois et québécois. Le Festival des artisans de Ste-Marcelline est un arrêt incontournable autant pour les fins connaisseurs que pour les amateurs désireux d’encourager la production artisanale et locale.