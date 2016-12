Joliette sera cirque durant le mois d'octobre

La Ville de Joliette et le Centre Culturel s'unissent pour présenter la première édition du Mois des arts du cirque, du 2 au 30 octobre.

Les détails de l'évènement ont été dévoilés lors d'une conférence de presse dans le foyer de la salle Rolland-Brunelle, le 26 septembre.

« Nous sommes très fier de cette programmation qui sera colorée et qui fascinera petits et grands. Ça sera un évènement culturel hors de l'ordinaire », a mentionné le maire Alain Beaudry.

Ainsi, le public pourra voir gratuitement des extraits du spectacle Timber du Cirque Alfonse sur la place Bourget à 19 h. Le lendemain soir dès 20 h, le spectacle complet sera présenté à la salle Rolland-Brunelle (billets en vente à la billetterie du Centre culturel de Joliette et au www.spectaclesjoliette.com).

De plus, il sera possible de visionner deux expositions présentant les archives et les dessous du Cirque Alfonse se tiendront simultanément à l’Arsenal et dans le foyer de la salle Rolland-Brunelle entre le 2 au 30 octobre.

Durant trois vendredis soirs d'affilée d'octobre (14, 21 et 28), à 19 h, il y a aura des prestations gratuites avec les jongleurs hurluberlus Bob et Ben, le magicien Erick Elecktrik et la troupe Cirkazou. S'il pleut, les spectacles auront lieu à la salle Calimarose du Cégep.

La cour centrale des Galeries Joliette sera l'hôte, le 22 octobre, entre 13 h à 16 h, de plusieurs prestations et activités gratuites avec Les Bordéliques, Erick Elecktrik, l’école de cirque Hopla! et Cirrus Cirkus.

La thématique du cirque sera à l'honneur, le 29 octobre à 13 h 30, lors du patin libre au Centre Récréatif Marcel-Bonin. Petits et grands sont invités à se déguiser selon la thématique, tout en patinant avec la troupe de danse Le Patin Libre.

La programmation complète est disponible sur le site de la ville de Joliette au http://www.ville.joliette.qc.ca/upload/File/depliant_cirque.pdf.