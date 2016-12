6 à 8 avec Brasser Brassens le 7 octobre au CRAPO

Le vendredi 7 octobre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec le duo Brasser Brassens.

Sonia Painchaud et Hugo Blouin chantent un hommage amoureux où le grand Georges est brassé sur une musique audacieuse trempée de jazz, de trad, de folk et de musique du monde. Brasser Brassens met de l’avant l’inventivité et la complicité du duo, qui s’est produit jusqu’ici à une centaine de reprises au Québec et en Europe. Le groupe s'est même produit au 19e Festival Georges Brassens, en France, à l'occasion de sa 2e tournée européenne.

L'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert. Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.