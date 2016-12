6 à 8 avec V.Poulsen's kapel au CRAPO

Le CRAPO profite du passage dans la région du groupe danois V.Poulsen's kapel pour les recevoir lors d'un 6 à 8 présenté exceptionnellement un mardi, soit le 4 octobre.

Ce trio danois avait participé à une des premières éditions du Festival Mémoire et racines en 1995 et entretient depuis longtemps des liens avec le milieu traditionnel de Lanaudière. V. Poulsen´s kapel vous fera entendre de la musique traditionnelle du Danemark, d’Irlande, du Québec et de l’est du Canada. Il vous donnera la bougeotte et vous n’aurez d’autre choix que d’entrer dans la danse.

Le répertoire de V. Poulsen’s Kapel inclut d’abord la musique traditionnelle danoise, apprise de mentors danois et d’amis au cours des 45 dernières années. C’est cette musique que le trio présente au cours de ses voyages à l’étranger et il la voit comme rien de moins que sa langue première. VPK souligne toutefois qu’à la faveur de nombreux voyages dans l’est canadien, il a développé de solides amitiés avec des musiciens du Québec et de l’Île du Cap Breton qui ont mené à des échanges musicaux qui ont nourri leur goût pour cette musique. Les musiciens québécois et cap-bretonnais ont généreusement partagé leur vie musicale avec V. Poulsen’s Kapel, qui se fait un plaisir de la faire vivre au Danemark, propageant de riches traditions musicales bien au-delà de leurs frontières originales.

L'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert. Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

CINÉ-BLABLA

Le lendemain, 5 octobre à 19h15 au CRAPO, Ciné-BLABLA présente le film québécois MOBILE ÉTOILE du réalisateur Raphaël Nadjari mettant en vedette Luc Picard et Dorothée Berryman.

Passionnés de chant classique, Hannah et son époux Daniel ne vivent que pour la musique et leur chorale. Leur répertoire attirant de moins en moins les foules, Hannah semble abandonner sa confiance et sa foi, mais continue de vouer un amour immuable aux chansons d’autrefois.

Lorsque son ancien professeur et mentor, Samuel, vient à sa rencontre avec une partition âgée, véritable antiquité de la musique, Hannah retrouve enfin l'espoir. Au même moment, elle et son mari dénichent Abigail, jeune femme au talent inné et indéniable qui ranimera leur chorale avec sa voix cristalline et sa fraîcheur. Il faudra alors pour Hannah réapprendre son métier et son art pour retrouver sa confiance de jadis.

Infos et réservations au 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.