Le Choeur du Musée reprend ses activités

Le Choeur du Musée d'art de Joliette est à la recherche de jeunes de 6e année jusqu'au secondaire cinq qui aiment chanter et qui veulent vivre une grande expérience musicale.

En effet les jeunes se rassembleront au Musée d’art pour chanter ensemble les mercredi de 16h30 à 18h00. Cette année, le Chœur de jeunes participera au Festival et Concours de musique classique de Lanaudière, ainsi qu'à Chorissimo 2017, un rassemblement choral qui s'adresse aux jeunes choristes et qui existe depuis 1980. C'est une occasion unique pour les jeunes de se rencontrer, de se faire de nouveaux amis et de chanter ensemble pendant tout un weekend!



Le Chœur du Musée d’art de Joliette poursuit sa mission éducative en s’associant avec le Musée d’art de Joliette, pour accueillir le chœur des jeunes dans ses murs! Le chœur est heureux d’accueillir cette année des jeunes garçons et filles de 11 à 17 ans, de la 6e année à Secondaire V. Les jeunes choristes toucheront à tous les styles musicaux en allant de la musique pop, traditionnelle, jazz, classique, gospel, etc.!

Le programme et les répétitions du Chœur des Jeunes du Musée d’art de Joliette (CJMAJ) seront dirigés l’excellent Jean-Pascal Hamelin, chef professionnel réputé, directeur artistique du Chœur du Musée d’art de Joliette. Les choristes pourront recevoir une formation musicale et vocale de qualité. Ce programme de formation vise :

· soutenir et favoriser le dépassement de soi, le respect, la créativité et la rigueur;

· à promouvoir une pratique de qualité visant l’excellence, la connaissance et l’implication artistique des jeunes dans la communauté;

· à favoriser une approche intergénérationnelle de la pratique de l’art et de sa diffusion;

· à promouvoir une culture variée, riche et ouverte sur le monde;

· et à soutenir un renouvellement naturel et durable du bassin de choristes dans la région.

Le Chœur des Jeunes du Musée d’art de Joliette se produira de manière autonome lors de ses propres événements, mais profitera aussi de la vitrine offerte par le CMAJ pour rayonner et s’intégrer à des productions de plus grande ampleur et de fréquenter les grandes œuvres.

Des auditions et des répétitions se tiendront à partir du 14 septembre prochain à compter de 16h30 pour les élèves de 11 à 17 ans, au Musée d’art de Joliette, 145 rue Père-Wilfrid-Corbeil à Joliette.

Pour plus d’informations visitez notre site Internet au choeurdumusee.org ou communiquez avec nous à info@choeurdumusee.org ou contactez Mme Michèle Daneau au 450-835-1436.