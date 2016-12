Saint-Charles-Borromée participera aux journées de la culture

La municipalité de Saint-Charles participera, pour la première fois, aux journées de la culture, le 1er et 2 octobre prochain.

Le dévoilement de la programmation s’est fait lors d’une conférence de presse, en matinée, le 22 septembre à l’Hôtel de ville.

« Le service des loisirs a mis sur pied une programmation rassembleuse qui plaira aux gens de tous les âges. Saint-Charles-Borromée veut démonter son dynamisme et son engagement dans la culturel » a précisé le maire André Hénault.

Programmation

Les activités ont réparties dans deux endroits soit au Centre Saint-Jean-Bosco et au Centre Alain-Pagé. À Bosco, la musique sera à l’honneur avec le thème « Ça va mixer ». Avec la collaboration de l’école de musique Fernand-Lindsay, il y aura, à chaque jour (de 10 à 11h00), un atelier différent pour l’éveil musical à travers un voyage. Annie Sanschagrin, soprano lyrique tiendra une activité de chant d’opéra pour tous (11h30 à midi 30), les participants seront invités à participer à des vocalises.

En après-midi, de 13 à 14h00, on tiendra une activité musicale familiale en collaboration avec l’école de musique Fernand-Lindsay. Les participants pourront développer leur sens artistique et musical. Le samedi de 13h à 14h00, Un spectacle de percussion original, avec des chaudières de plastiques, métaux et divers objets, avec Jam Experience aura lieu de 14h30 à 15h00, le 1er octobre.

Le dimanche, entre 13 et 15h30, la Cantinière offrira un spectacle provenant de son album « La Différence ». Parallèlement à cette prestation, le peintre figuratif Patrick Larrivée produira une toile format géant 5’ X 15’.

Le doigté à 4 temps sera à l’honneur au Centre Alain-Pagé. Durant les deux jours, quatre activités s’y tiendront entre 10 et 15 heures. Les deux premières, en collaboration avec le Cercle des Fermières, seront tout d’abord une exposition historique, de la deuxième guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui, comprenant 230 pièces de tricot et un arbre de bas. La seconde, avec des membres du Cercle, se veut un clin d’œil à la trame sonore de la très populaire émission « Le temps d’une paix » avec personnification des personnages.

Les enfants pourront prendre part à un atelier éducation sur la transformation de la laine. Il y aura maquillage et comptines. Enfin, les adolescents auront un atelier sur les techniques de « Comment faire un tricot aux doigts ».

À noter que toutes ces activités seront gratuites.