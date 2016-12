Le patrimoine immatériel à l’honneur à Joliette

Toujours dans le but de mettre en lumière son patrimoine immatériel, la Ville de Joliette annonce le retour des ateliers de transmission de savoir-faire présentés tout au long du mois d’octobre sur son territoire.

Animés par divers médiateurs culturels, les ateliers de transmission de savoir-faire permettront à la population de se familiariser avec certaines pratiques traditionnelles.

Initiation à la gigue

Le premier atelier se déroulera le 5 octobre à 19 h au Musée d’art de Joliette. Présenté par les Petits Pas Jacadiens et animé par Jean-François Berthiaume, cet atelier permettra aux participants de s’initier à la gigue. GRATUIT

Le « Café fléché » de Joliette

Le 12 octobre à 19 h à la Brûlerie du Roy se tiendra un atelier d’initiation et de perfectionnement à l’art du fléché, une technique de tressage aux doigts. Présenté par le Centre du patrimoine vivant de Lanaudière, en collaboration avec la Brûlerie du Roy, et animé par Hélène Clément. GRATUIT

Tricot

Les amoureux du tricot sont invités à participer à un atelier animé par Danielle Milot le 19 octobre à 19 h au Musée d’art de Joliette. GRATUIT

Initiation aux bases de la courtepointe

Sue-Ellen Jones de Patchwork Guild Rawdon sera de passage à Joliette les 22 et 23 octobre de 9 h à 16 h 30, au sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier, afin d’initier les participants aux bases de la courtepointe. L’inscription à cet atelier (25 $) est obligatoire, 15 places maximum. Les résidents de Joliette pourront s’inscrire à compter du 3 octobre et les non-résidents dès le 6 octobre.

Cardage et filage de la laine

Présenté par le Centre du patrimoine vivant de Lanaudière et animé par Eveline Ménard, cet atelier permettra aux participants de s’initier au cardage et au filage de la laine. Un rendez-vous le 26 octobre à 19 h au Musée d’art de Joliette. GRATUIT

À noter que les places sont limitées pour chaque atelier, il est donc préférable de s’inscrire. Pour plus d’information ou pour réserver des places, veuillez communiquer avec le service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050 ou au loisirs@ville.joliette.qc.ca.

Les ateliers de transmission de savoir-faire sont présentés dans le cadre de l’entente de développement culturel entre la Ville de Joliette et le ministère de la Culture et des Communications, en collaboration avec Philippe Jetté. Tous les détails au www.ville.joliette.qc.ca/patrimoine.