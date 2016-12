Piano public à la Maison Louis-Cyr pour les Journées de la culture

La Maison Louis-Cyr est heureuse de participer à l’édition 2016 des Journées de la culture. Pour célébrer l’occasion, du 30 septembre au 2 octobre 2016, elle invite les visiteurs à s’exercer sur le piano d’époque, habituellement réservé au droit de regard seulement.



« Pour vous mettre dans l’ambiance, imaginez-vous, l’espace d’une pièce, jouer du piano avec Louis Cyr ou encore, accompagner sa fille Émiliana, elle-même pianiste talentueuse… » affirme Benoit Gagné, directeur général de la Maison Louis-Cyr. « Du 30 septembre au 2 octobre, il sera possible de vivre cette expérience à la Maison Louis-Cyr! Nous offrons exceptionnellement à nos visiteurs la possibilité de jouer du piano sur l’instrument d’époque qui fait partie de notre exposition permanente. Profitez-en! En temps normal, il n’est pas permis de toucher au piano.», poursuit-il.



Les visiteurs pourront donc pianoter sur un instrument semblable à celui ayant appartenu à Émiliana Cyr; du même modèle et de la même époque. Aucun frais supplémentaire au coût d’entrée de base n’est exigé pour cette activité qui est ouverte à tous.



Pour plus de détails au sujet de la Maison Louis-Cyr et de ses activités, visitez le www.maisonlouiscyr.com ou appelez au 450 886-1666.