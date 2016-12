Remise des prix du concours Faites-vous une fleur 2016

Dans le cadre de la sixième édition du concours Faites-vous une fleur !, Monsieur André Hénault, maire de Saint-Charles-Borromée et les membres du conseil municipal, en collaboration avec Maison et jardins Antoine-Lacombe, ont procédé à la remise des prix, le 21 septembre dernier.

La municipalité de Saint-Charles-Borromée souhaite offrir un cadre de vie agréable à ses résidents tout en proposant une expérience mémorable aux visiteurs qui y séjournent. Pour y parvenir, elle utilise de nombreuses ressources afin d’enjoliver ses espaces verts et ses places publiques.

Le concours Faites-vous une fleur ! récompense les citoyens qui contribuent également à l’embellissement de la municipalité. Encore cette année, le jury a constaté que les Charlois ne ménagent pas efforts et savoir-faire dans la création d’aménagements de grande qualité.

Les récipiendaires

Dans la catégorie façade résidentielle, ce sont Marie Bisaillon et François Mousseau, Francine Viau et François Cloutier ainsi que Denise Desmarais et François Hétu qui ont remporté les honneurs.

Christian Rivest, Myriam Armstrong, Nancy Thériault, Denise Thouin et André Archambault, ainsi que les Habitations Bordeleau sont les récipiendaires dans la catégorie mention spéciale- multilogements. Rita Rivest Dubé, Serge Doucet et Marriette Therrien ont gagné des prix dans la catégorie balcons fleuris.

L’embellissement des commerces a aussi été souligné. Larry Deblois des Immeubles Grizzly inc, Martin Gaudreault du Groupe Gaudreault et Daniel Massé de Multi-Rembourrage Massé inc. se sont démarqués et ont reçu une mention spéciale.

Pour terminer, certains aménagements ont suscité l’admiration des jurés et ont reçu une mention « coup de cœur ». Les gagnants sont : Valérie Hétu et Sylvain Jr Rivard, Michel Vallée, Maurice Leduc et Ann Éthier, Karine Brisson et Patrice Martel, Jocelyn Manseau et Claudette Rivest, Diane Nantel et Daniel Rouleau, Stéphane Bédard et Pascale Desroches, André Bellemare, Isabelle Brouillette et Luc Gervais ainsi que Nicole Dumais.

La municipalité de Saint-Charles-Borromée souhaite remercier les commerces de la région qui ont généreusement bonifié les prix offerts aux gagnants, soit Rivest et fils, Jardinière du Nord, Ameublement Brisson et Produits Hewood inc.

Nouveauté cette année!

Une carte indiquant l’emplacement des demeures et des commerces qui ont obtenus un prix ou une mention spéciale est disponible en ligne (antoinelacombe.com) ou en format papier à l’accueil de la Maison Antoine-Lacombe. Les citoyens sont invités à suivre le circuit des gagnants afin d’admirer ces arrangements floraux et végétaux.

Pour accéder à la carte : http://bit.ly/2d0hMln