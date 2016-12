Joliette présente sa Politique d’art public et de patrimoine public

Avec autant d’artistes sur son territoire, la Ville de Joliette est heureuse de dévoiler sa toute nouvelle Politique d’art public et de patrimoine public, laquelle vise à permettre le développement et la mise en valeur de son identité culturelle et patrimoniale.

Avec l’adoption de cette politique, la Ville pose un geste avant-gardiste dans le secteur municipal, tout en définissant les paramètres d’acquisition, d’intégration, de conservation et de mise en valeur d’œuvres, garantissant ainsi la pérennité de sa collection artistique et patrimoniale publique.

Deux premiers appels d’œuvres

L’adoption de cette nouvelle politique coïncide d’ailleurs avec le premier appel d’œuvres lancé dans le but d’acquérir deux nouvelles œuvres destinées au nouveau chalet de services du parc Antonio-Barrette ainsi qu’à l’hôtel de ville.

Par le biais de Culture Lanaudière, les artistes de la MRC de Joliette recevront les détails et spécifications techniques requises par les deux emplacements pour ensuite déposer un projet d’ici le 14 octobre.

Relevant du service des Loisirs et de la culture, les personnes intéressées à en savoir plus sur la Politique d’art public et de patrimoine public sont invitées à composer le 450 753-8050 ou à communiquer par courriel à loisirs@ville.joliette.qc.ca.