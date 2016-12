Le Centre Culturel lance sa saison

C’est devant une belle foule réunie à la salle Rolland-Brunelle que le Centre Culturel de Joliette a procédé au lancement de sa saison 2016-2017, le 20 septembre.

La soirée était animée par l’humoriste Alexandre Barrette. « C’est la deuxième fois que j’anime une soirée comme ce soir. Ça me permet d’interagir avec le public et d’avoir l’occasion de rencontrer d’autres artistes qu’on a pas souvent la chance de côtoyer », a-t-il mentionné au Journal, avant de monter sur scène.

Parmi les artistes qui ont offert une prestation, il y a notamment eu la chanteuse Marie-Denise Pelletier, les chanteurs Kevin Bazinet et David Thibault, les humoristes Philippe Laprise, Olivier Martineau et Martin Perizzolo ainsi que la comédienne Marie-Chantal Perron.

« Il y a 30 ans, j’effectuais mes débuts professionnels ici avec Starmania. Je me souviens comme si c’était hier. J’étais nerveuse car il y avait dans la salle Michel Berger et France Gall », s’est rappelé Mme Pelletier. Son spectacle avec Vocal 80, présenté le 15 octobre prochain, se veut un survol de sa carrière avec plusieurs succès. Marie-Denise Pelletier a d’ailleurs fait vibrer la Salle Rolland-Brunelle en offrant une interprétation acoustique de « Tous les cris les SOS ».

De leur côté, les jeunes interprètes Kevin Bazinet et David Thibeault en seront à leur premier spectacle en sol joliettain. « Ça sera un show diversifié où je chanterai des airs de Justin Bieber, Bob Marley, Elvis Presley et plusieurs autres. Il s’adresse à tous les âges. J’ai bien hâte de faire connaissance avec le public », a précisé Bazinet, qui, dans sa jeunesse, a disputé plusieurs matchs de hockey au Centre Marcel-Bonin avec l’équipe de son patelin Sainte-Anne-des Plaines.

Pour ce qui est de David Thibault, celui qui s’est fait connaître à l’émission de The Voice viendra présenter son premier album dans lequel on retrouve quatre chansons originales et plusieurs succès des années 50 et 60. « Ça va être un spectacle Rock and Roll. Le public pourra constater comment j’ai évolué musicalement depuis mon passage à The Voice. Ça va être le fun », a-t-il mentionné.

Pour sa part, Marie-Chantal Perron est venue parler de la pièce « La liste des envies », qu’elle jouera en compagnie de trois autres comédiens dont Annick Lemay et Marc Legault, le 6 mai 2017. « :C’est l’histoire d’une femme qui mène une vie simple jusqu’au jour où elle gagne un gros montant à la loterie. Elle se met alors à se questionner sur ses envies et ceux de son entourage. Elle se demande même si elle doit encaisser ou non le montant. C’est une pièce à la fois drôle et touchante », a souligné la comédienne.

Parmi les autres spectacles que le public pourra voir cette année, il y aura Arianne Moffatt. Éric Lapointe, la Sinfonia de Lanaudière avec Marc Hervieux, Jean-Michel Anctil, Les Morissette, Michel Barrette, Michel Louvain, Michel Pagliaro, Robert Charlebois et plusieurs autres.

Tout au long du lancement, le public a pu découvrir le son du groupe lanaudois Undercover Live Rock Band. Il présentera une revue musicale rock des années 80, le 27 janvier au Cabaret Telus.

On peut consulter l’horaire et se procurer des billets au www.spectaclesjoliette.com.