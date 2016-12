Mil en formule 6 à 8 ainsi que Isaac Neto et Moïse Yawo Matey en spectacle au CRAPO

Le vendredi 30 septembre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Mil, un trio lanaudois qui présente des chansons et musiques originales et recyclées du Québec. Le trio comprend Claude Méthé, un des violoneux/chanteurs des plus respectés de la scène québécoise, la flûtiste lanaudoise Denise Levac, et “l’Amériquoise” Dana Whittle à la voix et l’accompagnement.

Des voix d’une texture croquante, des harmonies comestibles, des arrangements assaisonnés, des compositions fortes et dansables, une rythmique qui propulse et un jeu délicieux dans un style québécois de souche légèrement poivré de modernité.

L'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert.

Isaac Neto et Moïse Yawo Matey

Le lendemain soir, à 20h, le CRAPO présente un spectacle du chanteur et guitariste Isaac Neto accompagné du percussioniste Moïse Yawo Matey. Isaac Neto est un artiste brésilien établit à Montréal.

Musicien autodidacte, il est chanteur, compositeur et guitariste. Il explore les variations rythmiques et harmoniques dans ses compositions, lesquelles se développent à partir d’un mélange de diverses informations musicales, de l’expérimentation et de la poésie. Sa musique s’inspire de la diversité culturelle de Montréal et de son bagage musical brésilien. Isaac mélange simplicité et sophistication avec douceur dans sa voix et une dose d’inventivité dans ses créations.

D’origine togolaise, Moïse Yawo Matey a vécu plusieurs années au Togo, au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Bénin. Autodidacte, il a commencé la percussion et la danse dès l’âge de sept ans. Arrivé au Québec à l’automne 2005, il a été remarqué par un membre du groupe Nomadic Massive dont il fait maintenant partie.



Entrée: 18,00$ (non-membre) / 16,00$ (membre OU résident de Matha) / 14,00$ (membre ET résident de Matha)

Infos et réservations 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.