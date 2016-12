Le spectacle solidaire de Bernard Adamus au Centre Culturel de Saint-Jean-de-Matha le 22 octobre

Le samedi 22 octobre à 20h30, le CRAPO présente le Spectacle solidaire avec le CRAPO mettant en vedette Bernard Adamus au Centre culturel de Saint-Jean-de-Matha.

Le party, l’amour, l’amitié : une trinité de tous les possibles que Bernard Adamus augmente des histoires de celles et ceux qui l’entourent. Avec ses deux albums qui se sont écoulés à plus de 75,000 exemplaires (dont un disque d’or), Bernard Adamus s’est taillé une place bien à lui dans le paysage musical québécois (Félix Révélation de l’année, prix Écho Socan, prix Félix Leclerc, plusieurs GAMIQ, etc).

Pour le troisième album, Sorel Soviet So What, il a tassé le nuage et l’abattement en faveur des bons temps qui roulent, et y signe des textes plus crus encore, vivant du paradoxe d’être davantage personnels mais moins intimes. Sorel Soviet So What, c’est une exultée et vibrante collection de country avec du mojo et de blues qui groove, qui continue de raconter les alentours tout en s’ouvrant sur le monde.

Les billets sont en vente au CRAPO au coût de 25,00$ et le spectacle aura lieu au Centre Culturel de Saint-Jean-de-Matha au 86, rue Archambault, Saint-Jean-de-Matha. Il y aura un service de bar sur place et les portes ouvrent à 19h00.

Infos et réservations 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.