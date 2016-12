Une nouvelle saison culturelle des plus palpitantes à Notre-Dame-des-Prairies

C’est avec enthousiasme que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous invite à découvrir toute la richesse de sa programmation culturelle pour l’automne 2016. Plus vivante que jamais, l’Église de Notre-Dame-des-Prairies sera le théâtre d’activités variées et uniques qui ne manqueront pas de vous occuper toute la saison!

Des rencontres inédites

Trois conférences auront lieu cet automne à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies. Les amateurs de musique sont conviés à deux rencontres avec la Société musicale Fernand-Lindsay Opus 130 pour en savoir davantage sur leurs concerts : le 21 septembre 19 h pour Chopin grand romantique et le 9 novembre 19 h pour Passion Bach. Le Centre culturel de Joliette quant à lui, poursuit son offre avec l’Envers du décor. Le 22 septembre 19 h, venez découvrir en compagnie de l’auteur et comédien Jean-Philippe Lehoux les coulisses et les anecdotes entourant la pièce de théâtre Napoléon Voyage.

Le théâtre prend place à L’Église de Notre-Dame-des-Prairies

Après le vif succès remporté par la première représentation au printemps dernier de la pièce J’T’aime encore!, une supplémentaire sera présentée le 6 octobre 19 h 30. Découvrez ou redécouvrez ce monologue amoureux de l’auteure lanaudoise Roxanne Bouchard joué par la comédienne prairiquoise Marie-Joanne Boucher. Les lectures de théâtre continuent de distinguer l’offre culturelle de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et cette saison, deux lectures seront présentées en primeur à l’Église avant d’être jouées sur scène à Montréal. C’est avec plaisir que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies présente les lectures publiques des pièces Blink le 27 octobre 19 h 30 et Baby-Sitter le 24 novembre 19 h 30. Finalement, Juste avant le cri des méduses, un projet soutenu par le Fonds de développement culturel de la Ville sera présenté le 3 novembre à 19 h 30.

La danse autrement en sol prairiquois

Deux projets en danse sont de la programmation cette saison : Danser Joe et Néant de Dave St-Pierre.

Danser Joe, est une belle invitation à découvrir un projet participatif inspiré de l’œuvre phare de Jean-Pierre Perreault, chorégraphe qui a profondément marqué la danse contemporaine au Québec. Danseurs/danseuses et non-danseurs/non-danseuses sont invités à se joindre au mouvement pour deux ateliers de répétitions les 15 et 22 octobre prochains de 13 h à 17 h. Le public pourra quant à lui découvrir le travail final des participantes et participants et visionner le film Joe le 22 octobre à 19 h 30. Néant de Dave St-Pierre, est articulé autour d’une prestation et d’un échange avec le public et sera présenté le 1er décembre à 19 h 30. Le spectacle, pour public adulte, comprend de la nudité et aborde les thèmes de la solitude et de l’identité. Le tout, appuyé par des projections qui permettent au corps de s’exprimer en toute sensibilité.

Documentaires, musiques et autres projets

Une multitude de projets tous azimuts sont également de cette nouvelle programmation. Le 13 octobre 19 h 30, voyez le documentaire Nous autres, les autres, en présence du réalisateur Jean-Claude Coulbois. Le 20 octobre 19 h 30, la formation musicale Why in motion sera sur scène pour vous présenter ses compositions originales anglophones dont le style se démarque par un travail minutieux des textures sonores, de la mélodie et des voix. Le samedi 19 novembre 19 h 30 les artistes de Top Chrono vous livrent leurs créations, réalisées en 24 h. Finalement, la saison culturelle se termine en beauté avec le spectacle de conte, musique et danse Le Réveillon demonsieur Desneiges de L’ensemble traditionnel La Foulée, le 17 décembre 19 h 30.

Une quatrième saison pour les Déjeuners littéraires!

Les ferventes et fervents de lecture sont invités à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies pour trois rencontres littéraires avec des artistes soigneusement choisis sur le volet. Le samedi 8 octobre, madame Christine Lamer donnera le coup d’envoi de cette nouvelle saison des Déjeuners littéraires, le 12 novembre sera l’occasion de rencontrer l’écrivain et journaliste culturel Jean Barbe et le 3 décembre venez en savoir davantage sur la romancière Johanne Seymour. Les Déjeuners Littéraires sont une initiative de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies en collaboration avec la marraine de l’événement, l’écrivaine prairiquoise Sylvie-Catherine De Vailly.

Avoir la culture à coeur

Depuis toujours, la culture occupe une place importante à Notre-Dame-des-Prairies. «Les membres du conseil municipal et moi-même souhaitons rendre la culture accessible à toutes et à tous. De saison en saison, nous développons notre offre et la travaillons avec le souci de combler le public et de permettre un épanouissement de la culture en sol prairiquois.», mentionne le maire de Notre-Dame-des-Prairies, monsieur Alain Larue.

Toutes les activités sont offertes gratuitement avec contribution volontaire. Pour plus d’information concernant la nouvelle programmation automne 2016, visitez le www.culturendp.com ou suivez la Ville de Notre-Dame-des-Prairies sur Facebook.