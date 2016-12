Une belle programmation pour le Musée d'Art

C'est devant plusieurs artistes et dignitaires que le Musée d'Art de Joliette (MAJ) a procédé au lancement de sa saison 2016-2017, le 14 septembre.

« C'est une grande, belle et forte programmation que je suis très fier de présenter aujourd'hui. Elle est variée pour tous les goûts et tous les publics », a expliqué en point de presse, Jean-François Bélisle, directeur-général et conservateur en chef.

Celui-ci a rappelé que l'équipe du MAJ occupe ses nouveaux locaux depuis un an seulement. « Les employés du Musée ont multiplié les efforts afin de préparer une multitude d’expositions, de projets et d’initiatives faisant honneur au joyau architectural qu’est le nouveau musée », a-t-il ajouté.

C'est ainsi que dès le 8 octobre prochain, le MAJ présentera sur une base permanente l’exposition dédiée à la collection du MAJ qui contient une centaine d'oeuvres de la collection, Les îles réunies. Elle lancera également simultanément cinq expositions.

Cette programmation temporaire inclut des expositions et des projets solos consacrés aux artistes Marcel Barbeau, Yan Giguère, Pierre Ayot, Charles Stankievech et An Te Liu.

Le public pourra notamment découvrir la peinture dite optique de Barbeau aux œuvres sonores de Stankievech, de la sensibilité poétique de Giguère au côté ludique d’Ayot.

De plus, dans le cadre du 50e anniversaire de l’usine Bridgestone à Joliette, le peintre et sculpteur Armand Vaillancourt réalisera, du 12 octobre au 19 octobre, une œuvre in situ. Celle-ci sera exposée au Musée du 20 octobre 2016 au 8 janvier 2017.

Activités éducatives et culturelles

Le MAJ offrira une aussi panoplie d'activités éducatives et culturelles au cours de la prochaine année.

Ainsi, le 1er octobre, dans le cadre des journées de la culture, il y aura une répétition intensive du Chœur du Musée d’art de Joliette et la possibilité de participer à des visites commentées de l’exposition Les îles réunies. Le lendemain, il y aura un atelier des Matinées créatives ainsi que la captation de la vidéo danse intitulée Le temps et qui sera exécutée devant public par l’artiste Annie-Claude Coutu-Geoffroy.

Les jeudis 13 et 20 octobre ainsi que les 10, 17 et 24 novembre, la série 5 à 7 Découverte sera de retour. En plus de découvrir des œuvres de la collection du Musée, on peut déguster des produits faisant honneur au savoir-faire régional. Certains 5 à 7 Découverte se prolongent après 19 h à l’Espace créatif Desjardins.

Le 4 novembre prochain. le MAJ présente le spectacle contemporain Apesanteur fusionnant des effets sonores à des projections d’images sous-marines. On doit réserver sa place au 4500-883-3210 ou au www.empreintevague.ca.

Des visites guidées des expositions temporaires sont proposées toute l’année aux groupes scolaires, de la maternelle au cégep, ainsi qu’aux associations et groupes communautaires. Des ateliers de création inspirés de ces expositions sont également offerts. Réservation en ligne au museejoliette.org.

Il est enfin possible de recevoir les animateurs du MAJ et de découvrir sa collection dans le confort de son institution. Une série de présentations et d’ateliers sont conçus pour différents publics.