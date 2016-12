La Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130 dévoile sa programmation

C’est une saison de cinq concerts qui attend les amateurs de musique classique dans le cadre de la 24e saison de la Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130 (SMFL).

C’est ainsi qu’on présentera trois concerts à la salle Rolland-Brunelle, un à l’Abbaye Val Notre-Dame et le dernier à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies.

En concert d’ouverture, le public pourra entendre une primeur au Québec. En effet, le pianiste lanaudois Charles Richard-Hamelin, et parrain de la nouvelle saison de la Société, interprétera les deux concertos de Chopin.

« Nous sommes vraiment content d’offrir ça. Charles a eu l’idée de reproduire pour l’occasion les concerts de salon qui existaient à l’époque de Chopin », a précisé Lucie Bazinet, la nouvelle directrice-générale de l’organisme.

Pour ce concert, le pianiste sera un quintette à cordes composée du Quatuor Miron (Denis Bernier-Martin et Mathias Larivière, violonistes, Christophe Marois, altiste, et Marc-André Riberdy, violoncelliste lanaudois qui remplace Thomas Chartré pour ce concert) et du contrebassiste Brandyn Lewis

Les billets pour ce concert sont disponibles au prix régulier de 45 $ et, pour les moins de 30 ans, à seulement 28.90 $. L’entrée est gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans lorsqu’ils sont accompagnés par un adulte. Pour obtenir des billets, il suffit de communiquer avec la billetterie du Centre Culturel de Joliette au 450 759-6202 ou en ligne au www.spectaclesjoliette.com.

On présentera deux causeries gratuites présentées par Maurice Rhéaume : une première, le mercredi 21 septembre, à 19h, à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies et la journée du concert, à 12h45, au foyer de la Salle Rolland-Brunelle.

Les autres concerts au programme sont le violoncelliste Stéphane Tétreault, accompagné par Mireille Lagacé, à l’orgue de l’Abbaye Val Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha (Les 19 et 20 novembre 2016 à 14h30), le Quatuor Lafayette et Quatuor Alcan (26 février à 14h00), un Rendez-vous Baroque français » avec la soprano Andréanne Brisson-Paquin, le flûtiste Grégoire Jeay, le violoniste Dominic Guilbault, Amanda Keesmaat à la basse de violon et le claveciniste Christophe Gauthier (29 mars à 20h00).

Enfin, le 28 mai 2017, à 14h00, à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies, le public pourra entendre des airs d’opéras napolitains avec Michael Taylor, contreténor accompagné par les 11 musiciens de Clavecin en concert.

Crédit voyage en Europe

Il est possible de s’abonner pour les cinq concerts de la prochaine saison au coût de 125$, soit un rabais de 30%. Pour les jeunes mélomanes (30 ans et moins), l’abonnement aux cinq concerts de la saison confère un rabais de 40 % sur le prix régulier des billets. Enfin, pour les 18 ans et moins qui sont accompagnés d’un adulte, c’est gratuit.

De plus, en collaboration avec le Club voyages Albatros, les personnes qui s’abonneront courront la chance de remporter un crédit-voyage de 1500$ pour l’Europe. Un autres prix sera aussi tiré soit un souper en tête-à-tête avec Luc Beauséjour, notre directeur artistique. De plus, les gens qui réfèreront un nouvel abonné auront la chance de recevoir dans votre salon un concert intime avec un duo classique.

Site internet

En plus de l’arrivée d’une nouvelle directrice-générale, la SMFL a aussi une nouvelle présidente, depuis novembre 2015, soit Nathalie Coulombe.

Déjà, un virage technologique important a été fait par l’organisme, avec la création d’un site internet (www.opus130.com) et d’une page Facebook.

L’année 2017 marquera le 25e anniversaire de l’organisme. La planche déjà sur une programmation spéciale ainsi que la mise sur pied d’une vaste campagne de financement.

« Notre nouveau statut d’OBE (organisme de bienfaisance enregistré) nous permet maintenant d’émettre des reçus pour dons. Les dons peuvent être faits sur le lien suivant :

www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/societe-musicale-fernand-lindsay-opus-130/ », de conclure Mme Coulombe.