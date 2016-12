Bernard Simard, Éric Khayat et André Thériault en spectacle au CRAPO

Le samedi 24 septembre, à 20h, le CRAPO présente un spectacle du chanteur et guitariste Bernard Simard accompagné du saxophoniste Éric Khayat.

Les amateurs de trad connaissent Bernard Simard, sa voix, sa guitare et sont habitués à son goût pour l’inhabituel. S’il a fouillé et dépoussiéré des fonds d’archives pour sortir de l’oubli des bijoux de notre culture, il a aussi écouté de nombreux auteurs québécois, qui à leur époque sortaient du lot.

L’interprétation qu’il donne à une chanson a pour but de faire voyager une histoire qui vaut la peine d’être entendue. À fond de train, aérien ou plus terre à terre; le moyen de transport est toujours adapté. Mais pour s’assurer que le transport soit effectué avec le plus grand soin, Bernard fait équipe avec Éric Khayat, grandiose saxophoniste, féru de jazz, de musique brésilienne, de rock, de pop et de trad. C’est un accompagnateur hors-pair qui, avec son instrument, donne le vent qu’il faut aux histoires pour se rendre à bon port.

Entrée: 18,00$ (non-membre) / 16,00$ (membre OU résident de Matha) / 14,00$ (membre ET résident de Matha).

6 à 8 avec André Thériault

La veille, le CRAPO présente un 6 à 8 avec André Thériault. Il présente le spectacle Hier et demain encore, un hommage à Félix Leclerc, à toutes les histoires qu’il nous a raconté, à tous les personnages dont il était le marionnettiste, aux 142 chansons qu’il a mis au monde avec sa guitare.

Amoureux de la chanson, interprète et musicien d’expérience, comédien et animateur, André Thériault a polie, pièce par pièce, une diversité impressionnante d’extraits des répertoires rassembleurs des grands chansonniers du Québec. Depuis 2006, il a présenté plus d’une centaine de concerts entièrement dédiés aux chansons de Félix Leclerc.

L'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert. Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.