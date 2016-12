La Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière vous convie à une conférence sur l'abbé Raymond Gravel

Dans le cadre de sa série mensuelle de conférences, la Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière vous convie à venir écouter à L’Arsenal de Joliette, l’auteur et journaliste Claude Gravel. Le thème de la conférence est L’abbé Raymond Gravel

Claude Gravel s’est longuement intéressé à l’histoire, la montée et le déclin de la foi et de la pratique religieuse des catholiques au Québec. Il est épris de ce sujet comme en témoignent deux livres précédents qui forment un diptyque à la fois intimiste, communautaire et iconographique de la vie religieuse d’ici: La féministe en robe noire : Mère Sainte-Anne Marie et La vie dans les communautés religieuses : l’âge de la ferveur 1840-1860. Mais sa connaissance de la pratique religieuse l’aura mené sur les chemins d’un homme d’ombre et de lumière, sur ceux d’un prêtre tout en contrastes : l’abbé Raymond Gravel. Alors que l’auteur acceptait de plonger dans l’écriture de la biographie de l’abbé, la maladie frappait ce religieux aux actions multiples. Malgré l’épreuve et la venue de la fin, le livre devait s’écrire. Claude Gravel allait donc suivre patiemment, sur plus de 2800 km de route, l’infatigable homme d’Église. Tout en nous racontant les faits et gestes de l’abbé Raymond, l’auteur nous expliquera le pourquoi et le comment de cette fascinante biographie, le pourquoi et le comment de ce parcours inusité.

Monsieur Gravel a été journaliste durant quatre décennies, à La Presse où il fut notamment éditorialiste et directeur de l’information, à la Revue Forces et à Radio-Canada où il a œuvré comme chef de pupitre à RDI et au Téléjournal. Ami de l’écriture depuis 2008, il a récemment signé une biographie du regretté abbé Raymond Gravel.

Cette conférence sera donnée :

- Le jeudi 22 septembre à 19 h 30

- L’Arsenal rez-de- chaussée 585 rue Archambault Joliette

- Coût : Gratuit pour les membres de la Société et 5.00$ pour les non-membres