Une quatrième saison pour les Déjeuners littéraires de Notre-Dame-des-Prairies

Le samedi 8 octobre, madame Christine Lamer donnera le coup d’envoi de la nouvelle saison des Déjeuners littéraires. Vous aurez la chance de découvrir son univers à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies dès 9 h 30.

Animatrice, comédienne, marionnettiste, journaliste-chroniqueuse et écrivaine, madame Lamer demeure chérie du grand public pour le rôle de Bobinette, qu’elle a tenu au petit écran durant 12 ans. Depuis 2013, elle a signé la trilogie Kateri, de même que le roman Bouquet Garni, tous parus aux éditions Recto-Verso.

Des écrivaines et écrivains à découvrir!

Les fervents et ferventes de lecture sont également conviés le 12 novembre pour rencontrer l’écrivain et journaliste culturel Jean Barbe et le 3 décembre pour en savoir davantage sur la romancière Johanne Seymour.

Saison après saison, les Déjeuners littéraires permettent de découvrir des écrivaines et écrivains de renom. Les membres du conseil municipal sont plus qu’heureux du succès remporté par cet événement qui offre à la population d’aller à la rencontre du monde littéraire en toute convivialité. Ces rendez-vous sont l’occasion d’en savoir davantage sur les auteures et auteurs d’ici comme d’ailleurs.

L’activité est gratuite avec contribution volontaire pour les participantes et participants et débute à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies à 9 h 30 pour le petit-déjeuner composé de fruits frais, viennoiseries, jus et café. Commence ensuite à 10 h la lecture d’un extrait du livre, suivi d’une discussion et d’une séance de signature.

Si possible, réservez votre place auprès du personnel de la bibliothèque au 450 758-3670 ou en ligne avant le mercredi précédant la rencontre. Pour plus d’information sur les Déjeuners littéraires, suivez la page Facebook de la Ville ou visitez le www.culturendp.com

Les Déjeuners Littéraires sont une initiative de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies en collaboration avec la marraine de l’événement, l’écrivaine prairiquoise Sylvie-Catherine De Vailly. Ce projet bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications.