Le 22 septembre prochain, l’Envers du décor dévoilera les dessous de la pièce de théâtre humoristique Napoléon voyage. Il s’agit de la toute première conférence de l’Envers du décor de la saison 2016-2017.

Présenté par le Centre culturel de Joliette (CCJ) en collaboration avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, l’Envers du décor lève le voile sur les différentes facettes de l’univers du théâtre. La première conférence portera sur Napoléon voyage et sera animée par Jean-Philippe Lehoux, l’auteur, metteur en scène et comédien de la pièce. Les Lanaudois et Lanaudoises pourront donc échanger avec lui afin d’en apprendre davantage sur l’histoire de la pièce, sa démarche artistique et bien plus encore. De plus, une paire de billets de Napoléon voyage sera tirée au hasard parmi tous les gens qui seront présents.

Diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada en écriture dramatique, Jean-Philippe Lehoux est auteur, comédien et improvisateur. Il a remporté la Prime à la création Gratien-Gélinas 2013, le prix le plus prestigieux remis à un auteur de la relève en écriture dramatique du Canada francophone, pour sa pièce L’Écolière de Tokyo. Il est cofondateur du collectif de créations spontanées Le P’tit Rire Jaune et a été invité à plusieurs festivals internationaux d’improvisation. Il est auteur en résidence au Théâtre La Licorne, où ses pièces Comment je suis devenue touriste et Normal ont été produites.

C’est aussi à cet endroit qu’a vu le jour son one-man-show Napoléon voyage. Il est l’auteur de la comédie musicale pour adolescents Le chant du koï, finaliste au prix Louise-LaHaye 2015 récompensant la meilleure pièce jeune public de la saison. Il a également joué dans la pièce Intouchables (mise en scène par René Richard Cyr), produite au Théâtre du Rideau Vert et reprise partout en province. Il travaille présentement à l'écriture et à la mise en scène d'une pièce intitulée Irène sur mars, qui sera présentée à Montréal en 2017 et qui met en vedette Pauline Martin. ​Une lecture publique de la pièce Irène sur mars aura également lieu le jeudi 28 janvier 2017 à l’église de Notre-Dame-des-Prairies.

La première conférence de l’Envers du décor se déroulera le jeudi 22 septembre, à 19 h, à l’église de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies (171, rue Curé Rondeau à Notre-Dame-des-Prairies). Cet évènement est ouvert à tous et l’entrée est gratuite. Pour réserver des places, contactez la billetterie du CCJ.

Pour en savoir plus sur les prochaines activités reliées à l’Envers du décor, communiquez avec la billetterie du CCJ au 450-759-6202 ou visitez le www.spectaclesjoliette.com.