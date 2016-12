Daniel Samson lance son premier roman

Le 9 septembre dernier, en collaboration avec le Musée d’art de Joliette, a eu lieu le lancement du premier roman “Dieu d’hommes” du Liguorien Daniel Samson. Près de 100 personnes se sont déplacées pour rencontrer l’auteur et assister à la soirée animée par Bernard St-Jacques.

Le lancement a commencé avec une allocution de Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette. Par la suite, les invités ont pu assister à une véritable rentrée culturelle lanaudoise avec, entre autres, la prestation musicale du groupe lanaudois jazz-trad Ogalo et des lectures théâtrales d’extraits du livre “Dieu d’hommes” par les membres de la troupe lanaudoise l’Illustre théâtre.

La soirée s’est conclue par un mot de l’auteur dans lequel il a qualifié sa démarche artistique et son livre: “...après plusieurs essais, lettres ouvertes, nouvelles littéraires, participation à des projets d’écriture collectif, je voulais m'attaquer à quelque choses de plus consistant. Au début de l'écriture, je ne savais pas encore que j'écrivais un roman. Je suis parti du matériel que je connaissais le mieux : c'est-à-dire moi même. Dieu d'hommes n'est pas une autobiographie, pas plus qu'une démarche thérapeutique. Dieu d'hommes est un chemin exploratoire de tout ce qui y a de plus laid chez l'humain mais aussi le plus beau. Le personnage principal, qui n’est pas très empathique et un peu baveux, prend la

posture de celui qui pose des questions, celui qui veut comprendre et un peu aussi celui qui veut avoir raison. Au travers du récit, vous découvrirai un peu sur moi et beaucoup sur l’Histoire avec un grand H. Vous ferez la rencontre d'un jeune de 16 ans, de sa

famille et d'un monde étrange, celui des chrétiens évangéliques. Mais le roman est bien plus que ça, mais je vais vous laisser le découvrir par vous même...”.

Le livre

Le roman « Dieu d’hommes » est un conte philosophique sur l’intégrisme chrétien. Publié chez l’éditeur Français Mon Petit Éditeur (filiale du Petit Futé), il fait partie de la collection « Littérature satirique ». Tout au long du récit, l’auteur alterne entre l’autofiction et le surréalisme. On y fait la rencontre de Daniel (né dans une famille chrétienne protestante fondamentaliste) et du Dieu de son enfance. Durant l’action un second niveau apparaît ; celui d’un tribunal céleste où l’apôtre Paul, Adolf Hitler et même Jésus sont présents. Ce tribunal céleste est l’application littérale des dogmes enseignés par l’Église. À l’instar du Caligula de Camus, cette « Autorité » est d’une

logique implacable.

L’auteur

Daniel Samson est né le 9 septembre 1977 et habite St-Liguori. Après plusieurs collaborations dans diverses publications telles que « La grande illusion » (Bernard St-

Jacques, Éditions Sabotart - 2010) et « Soutenir le goût de l’école » (collectif – Les presses de l’Université du Québec – 2012), « Dieu d’hommes » est son premier roman. Formé en philosophie, Daniel Samson est connu dans Lanaudière pour ses multiples implications: vice-président au conseil d’administration du Festival mémoire et racines » de 2013 à cette année, administrateur aux conseils d’administration de deux (2) maisons de jeunes de la région, multiples implications politiques auprès des députés Jonathan Valois et Véronique Hivon. Après plusieurs années d’enseignement, Daniel travaille au Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette depuis 2011 où il y occupe le poste de directeur adjoint.

Voici une partie de l’avant-propos du livre :

« ...Depuis les attentats sur les tours jumelles à New York en 2001, de Madrid en 2004, de Londres en 2005, et encore plus suite aux attentats de Paris de 2015 (Charlie Hebdo et ceux du 13 novembre) j’entends des voix occidentales montrer du doigt le « monde » musulman pour son fanatisme et son impuissance à empêcher les radicaux d’émerger et de passer à l’acte. Les démocraties se questionnent sur les mesures à mettre en place pour freiner la radicalisation de ses propres citoyens. L’historien raté en moi vous répondra que le « monde » chrétien a beaucoup plus de sang sur les mains qu’il ne s’en souvient. Sous la forme d’un roman, Dieu d’hommes est une charge à fond de train contre l’intégrisme religieux quel qu’il soit. C’est l’exploration du chemin de la

déradicalisation d’un adolescent de seize ans. Un peu par devoir d’histoire et beaucoup par intérêt envers la philosophie, je propose au lecteur une incursion dans le monde fermé des chrétiens protestants... ».

Le livre est disponible en librairies. Dans la région, vous pourrez vous le procurer à la librairie Martin Express. Daniel Samson fera la tournée du Québec avec son roman, en effet, il participera entre autres, aux salons du livre de l’Outaouais, Trois-Rivières, Québec et Montréal.