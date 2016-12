Flore et poésie avec Lucie Lamoureux à Maison et jardins Antoine-Lacombe

Maison et jardins Antoine-Lacombe présente, du 1er au 23 octobre 2016, le projet d’exposition Flora de Luce Lamoureux, artiste peintre. Le vernissage aura lieu le 2 octobre de 13 h à 17 h. Bienvenue à tous, l'entrée est gratuite!

Luce Lamoureux, inspirée par la poésie que dégage la flore, crée dans ses oeuvres des atmosphères remplies d’émotions. Elle vous invite à entrer dans ce jardin poétique constitué d’impressions de fleurs peintes dans un mouvement de couleurs chaudes, guidé par une calligraphie très personnelle.

Ces lignes regroupant des formes imaginaires sont dessinées dans un espace lumineux qui est rehaussé par de subtiles textures. L’incertitude et les surprises que l’acrylique procure animent particulièrement cette artiste et lui permettent le dépassement tant au niveau de la forme que de la couleur.

On retrouve ses œuvres dans plusieurs expositions solos et symposiums au Québec et en Ontario. Son travail est diffusé à Paris, en Louisiane, en Californie, à Lisbonne, à New-York, à la Galerie d’Art Richelieu et à la Galerie Symbole Art à Montréal. Elle a aussi exposé au Carrousel du Louvre en 2010 et en 2011

