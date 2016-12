La Semaine de la danse, de retour à Joliette pour une 4e édition

Désormais un incontournable dans le rayonnement de la culture artistique, la Semaine de la danse à Joliette est de retour du 29 septembre au 2 octobre! Une invitation gratuite à la population, lui permettant d’explorer l’univers d’un art aux multiples facettes.

29 septembre

Le 29 septembre, le collectif de folklore urbain ZØGMA présentera Cube, un atelier de danse percussive et une performance In Situ à l’école secondaire Thérèse-Martin (réservés aux étudiants). D’autres performances In Situ, cette fois-ci ouvertes à tous, se dérouleront également entre 17 h et 19 h au Musée d’art de Joliette (MAJ) puis à 19 h 30 et 19 h 55 sur la place Bourget (déplacée au MAJ, si pluie).

De 15 h à 16 h 30, les enseignants des écoles de danse et leurs élèves de niveau avancé sont invités à participer à une classe de maître avec Sylvain Lafortune, à la Palestre du Cégep régional de Lanaudière à Joliette (inscription requise à accoutugeoffroy@hector-charland.com). Puis, à 17 h, toute la population est conviée au MAJ pour le 5 à 7 d’ouverture de la Semaine de la danse!

30 septembre

Dès le lendemain, l’installation/performance Entre de Lilith & Cie s’amène dans le foyer de la salle Rolland-Brunelle en après-midi (réservé aux étudiants de l’Académie Antoine-Manseau) ainsi qu’en soirée, de 18 h 15 à 19 h 45 (ouvert à tous, inscription requise à accoutugeoffroy@hector-chaland.com).

1er octobre

Le 1er octobre, Mélissandre Tremblay-Bourassa et Julie Pilon présenteront, accompagnées des musiciens Pierre-Alexandre Saint-Yves et Gabriel Girouard, Passerelles en mouvements, une série d’arrêts-spectacles en pleine nature et à laquelle petits et grands sont conviés. De 11 h à 12 h 10, à partir du Club des archers vers l’île Vessot. Également présenté le 2 octobre, aux mêmes heures. Annulée en cas de pluie.

Simultanément, Caroline Laurin-Beaucage animera la place Bourget de 11 h à 17 h avec ses travaux de création et de recherche entourant sa chorégraphie Habiter sa mémoire. Notons que cette activité sera également présentée sur la place Bourget le 2 octobre, aux mêmes heures. Beau temps, mauvais temps!

Finalement, toujours le 1er octobre, l’équipe de Ballet de ruelles s’arrêtera sur la place Bourget à 13 h et à 15 h avec Procession, un pèlerinage qui transforme l’espace et se module au rythme d’une danse déambulatoire. Reporté à plus tard en cas de pluie.

2 octobre

En plus des représentations de Passerelles en mouvement (11 h à 12 h 10, Club des archers) et de Habiter sa mémoire (11 h à 17 h, place Bourget), la captation de la vidéodanse Le temps d’Annie-Claude Coutu Geoffroy viendra clôturer les festivités, le 2 octobre à 13 h au MAJ.

La Semaine de la danse à Joliette est présentée par la Ville de Joliette, dans le cadre de sa politique culturelle, en collaboration avec la Corporation Hector-Charland. La programmation complète est disponible au www.ville.joliette.qc.ca ainsi qu’à l’hôtel de ville de Joliette.