L’élite des artisans en métiers d’art de la région présents lors du Festival des artisans de Sainte-Marcelline

Le comité en charge de l’organisation du Festival des artisans de Sainte-Marcelline est très heureux de mettre en lumière, encore cette année les plus grands artisans des métiers d’art de la région.

En effet, les 16, 17 et 18 septembre prochains, grâce à un partenariat avec Culture Lanaudière il sera possible d’échanger et d’apprécier les œuvres de la dentellière Véronique Louppe, lauréate 2015 dans la catégorie Métiers d’art des Grands Prix Desjardins de la culture organisé chaque année par Culture Lanaudière.

Les finalistes 2016 de cette même catégorie, les joailliers Émilie Leblanc Kromberg et Jean-Pierre Gauvreau de même que le verrier Philippe Bettinger seront également présents pour rencontrer les festivaliers durant les 3 jours de l’événement.

La programmation du Festival des artisans de Sainte-Marcelline réunit, cette année, un total de 111 exposants de partout au Québec qui ont été minutieusement sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs œuvres ou de leurs produits du terroir.