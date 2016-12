Prenez part au mouvement avec Danser Joe

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies lance une invitation aux amoureux et amoureuses de la danse avec la tenue de Danser Joe, un projet participatif inspiré de l’œuvre phare de Jean-Pierre Perreault, chorégraphe qui a profondément marqué la danse contemporaine au Québec. Danseurs/danseuses et non-danseurs/non-danseuses sont invités à se joindre au mouvement pour deux ateliers de répétitions les 15 et 22 octobre prochains de 13 h à 17 h. Le public pourra quant à lui découvrir le travail final des participantes et participants et visionner le film Joe le 22 octobre à 19 h 30. Les ateliers et la représentation se déroulent gratuitement avec contribution volontaire à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies

Vous avez envie de vivre une expérience unique d’interprétation? Vous voulez découvrir la danse contemporaine à travers un atelier ouvert à tous et à toutes? Venez explorer Joe, l’œuvre phare de Jean-Pierre Perreault, un chorégraphe qui a profondément marqué la danse contemporaine au Québec.

Danser Joe, atelier conçu par Ginelle Chagnon qui fut la répétitrice de Jean-Pierre Perreault, est une invitation à vivre Joe, ce chef-d’œuvre de la danse contemporaine québécoise. En compagnie de Sara Hanley et de Catherine Tardif, deux danseuses lumineuses ayant déjà interprété la pièce sur scène, les participantes et participants revêtiront le costume emblématique de Joe – les bottes, le chapeau-feutre et le grand imperméable –, et apprendront quelques extraits de la pièce. En offrant une telle expérience, Danser Joe contribue à faire vivre la mémoire de la danse dans le corps même des participantes et participants tout comme dans notre histoire commune.

Les membres du conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies sont fiers d’offrir à la population prairiquoise et de la région l’opportunité de découvrir ce projet unique. Ce spectacle chorégraphique participatif permet une proximité et une expérience de la culture qui sera sans doute mémorable à tous ceux et celles qui y prendront part. Danser Joe s’arrête maintenant à Notre-Dame-des-Prairies, après un passage à Montréal plus tôt en octobre, c’est une chance pour la population d’ici que de pouvoir y prendre part.

Danser Joe est une réalisation de la Fondation Jean-Pierre Perreault présentée en collaboration avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. La tenue de ce projet à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel de la Ville avec le ministère de la Culture et des Communications.

Les ateliers sont gratuits et les places sont limitées. Réservations au 450 759-7741 poste 221 avant le 7 octobre. La priorité sera accordée aux résidentes et résidents de Notre-Dame-des-Prairies et leurs amiEs.

Cet automne, les activités culturelles de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies sont présentées gratuitement à l’Église. Toutes et tous sont les bienvenus, l’entrée est libre et la contribution est volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.culturendp.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.