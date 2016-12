6 à 8 avec Madeleine Royer le 16 septembre au CRAPO

Le vendredi 16 septembre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Madeleine Royer, une grande interprète de la chanson.

Une présence, une voix grave et douce, prenante, dans une interprétation à la fois sobre et vibrante des oeuvres des grands poètes et compositeurs québécois et français…

Une brèche ouverte sur le vrai ! On en ressort troublés et heureux, bercés, réconciliés. Madeleine Royer nous entraîne dans cet univers ou les mots touchent et deviennent porteurs de vie, la vie dans tous ses états d’être.

Interprète de la chanson francophone, son parcours se décrit telle une révérence à la vie pour cette passion qu’elle a reçue et redonne : « La chanson ouvre en moi ce chemin fascinant qui mène à la rencontre de quelque chose de plus grand que soi; des écrits, des musiques qui vivent dans le temps, complices de nos vies et de celles à venir ».

Aragon, Barbara, Ferré, Brel, Anne Sylvestre… Pauline Julien, Gilles Vigneault, Georges Dor, Claude Léveillée … sont au coeur de son répertoire. Elle présentera également des pièces originales écrites pour elle et/ou confiées par des auteurs et parolières à découvrir. Madeleine sera magnifiquement accompagnée au piano par Marie-Ève Racine-Legendre.

L'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert. Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.

La Famille Cantin

Par ailleurs, le 17 septembre à 20h, La Famille Cantin sera en spectacle au CRAPO. La Famille Cantin vous fait découvrir un répertoire de chansons particulièrement riche et savoureux. Il vous invite à puiser dans la tradition et à revivre les veillées d’antan où chacun attendait le bon moment pour chanter sa chanson.

Formé en 1998, par trois générations de chanteurs et musiciens, le groupe La famille Cantin est porteur d’un riche patrimoine oral. Un des membres de La Famille Cantin, Gilles (aujourd’hui décédé) était un vieux routier de la scène trad au Québec, au Canada et aux États-Unis. Son talent était très apprécié. La Famille Cantin a représenté une source d’inspiration importante pour les débuts du groupe La Bottine Souriante et elle est une référence précieuse autant pour son répertoire que sa façon de l’interpréter.

Les billets sont en vente au coût de 20,00$ (non-membre) / 18,00$ (membre OU résident de Matha) / 16,00$ (membre ET résident de Matha).