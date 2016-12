Les cours de violon traditionnel avec Stéphanie Lépine sont de retour au CRAPO

Les cours de violon traditionnel du CRAPO reprendront le mardi 20 septembre. La professeure est toujours la très dynamique Stéphanie Lépine, fidèle au poste!

Il y aura un seul groupe de niveau intermédiaire et les cours se donneront les mardis de 13h à 14h30. Par niveau intermédiaire, nous entendons des gens qui jouent au moins une dizaine de pièces, savent comment tenir le violon et l’archet, peuvent avoir une certaine autonomie et la capacité d’apprendre à l’oreille dans un contexte de groupe.

Il reste quelques places de disponibles, faites vite! Infos et inscriptions au 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.