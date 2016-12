Traineaux ART’ic au Festival des artisans de Sainte-Marcelline-de-Kildare

Dans le cadre du Festival des artisans de Sainte-Marcelline qui aura lieu le 16, 17 et 18 septembre prochains, une exposition de l’artisan Monsieur Jocelyn Legault intitulé Traîneaux ART’ic est à ne pas manquer. Cet artiste, artisan, créateur en métier d’art et designer sera présent les trois jours de l’événement pour échanger avec les festivaliers et exposera, sous le Chapiteau l’Authentique, ses dernières créations de mêmes que sa collection permanente.

Monsieur Legault fabrique des traîneaux pour enfants conçus selon le modèle des traîneaux à chien traditionnel depuis plus de 20 ans. «Je suis motivé par comment tous les peuples nordiques se déplacent sur la neige. Tous les traîneaux que je confectionne sont des pièces uniques, sécuritaires et confortables. Pour leur fabrication, je conjugue le bois et la babiche pour la structure et le polyéthylène pour les patins, mes traîneaux sont le reflet d’une tradition réinventée. » explique M. Legault. De plus, il est à noter que plusieurs des oeuvres exposées sont faites de chênes rouges de Ste-Mélanie.

Chaque année le Festival des artisans de Ste-Marcelline se dévoue à mettre en vitrine des artisans lanaudois et québécois. Il est un arrêt incontournable autant pour les fins connaisseurs que pour les amateurs désireux d’encourager la production artisanale et locale.