Plus de 15 000 personnes pour la première édition du Festival d’été de Saint-Gabriel

La Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon sont heureuses d’annoncer que plus de 15 000 personnes ont assisté à l’un ou l’autre des événements de cette première édition du Festival d’été de Saint-Gabriel, une présentation de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel.

« Je crois que nous pouvons dire Mission accomplie, mentionnent en cœur Gaétan Gravel et Manon Rainville, respectivement maire de la Ville de Saint-Gabriel et mairesse de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. Les gens et la météo étaient au rendez-vous. Nous savons maintenant que nous sommes en mesure de mettre en place des événements majeurs, festifs, mais sécuritaires. Nous avons désormais une base solide sur laquelle construire pour le futur », ajoutent-ils.

Parmi les moments forts de l’été, mentionnons évidemment les spectacles de Kain et de Kevin Parent, mais également le Maski-Couleurs et l’événement Dans la mousse avec tes mousses.

« Nous sommes également très fiers de notre collaboration avec des organisations du territoire qui ont accepté notre invitation de se greffer à notre programmation. Nous pensons ici entre autres au tournoi de pêche de l’Association des pêcheurs du lac Maskinongé, à Autopassion et au festival Au rythme du country, qui sont venus bonifier notre programmation », précisent-ils.