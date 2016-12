Une entente fructueuse entre Notre-Dame-des-Prairies et le ministère de la Culture et des Communications du Québec

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est très heureuse d’annoncer la signature d’une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, suite à l’adoption de sa politique culturelle en 2015. Chacune des parties s'est engagée à verser un montant 29 650 $ pour l’année 2016, totalisant ainsi 59 300$. Ceci permet la réalisation de plusieurs activités culturelles à l’Église, dont les Déjeuners littéraires, en plus de mettre en valeur Le Parcours des Secrets et d’offrir des ateliers de familiarisation à la culture numérique.

L’objectif de cette entente est de contribuer à la vitalité et au dynamisme culturel en soutenant la réalisation de nouveaux projets artistiques. Par le fait même, cette initiative a pour but d’animer le territoire et la communauté et de favoriser la rencontre entre les artistes, leurs œuvres et les citoyennes et citoyens.

Seulement au printemps dernier, près de 3000 personnes ont assisté aux activités culturelles présentées à l’Église. En plus des Déjeuners littéraires qui continuent d’augmenter en popularité, les représentations en théâtre et en danse ainsi que les projections de documentaires font de plus en plus d’adeptes. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se réjouit de ce succès et tient à féliciter tous les artistes et à remercier le public pour leur intérêt et leur participation.

La culture : un enjeu majeur à Notre-Dame-des-Prairies

Selon le maire, monsieur Alain Larue : «L’entente de développement culturel entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec est l’occasion de stimuler l’émergence de nouveaux projets et d’ouvrir de nouvelles avenues en matière de culture. Les membres du conseil municipal et moi-même sommes conscients du rôle majeur que joue la culture dans le développement de notre communauté. Nous cherchons à en favoriser l'accès, tout en soutenant la création, la production et la diffusion d'œuvres artistiques.»

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous invite à découvrir les projets qui découlent de cette entente au www.culturendp.com et via la page Facebook de la Ville. Cet automne, les activités présentées à l’Église seront gratuites. Toutes et tous sont les bienvenus, l’entrée est libre et la contribution est volontaire.