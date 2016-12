Exposition ARTfestif – COLLECTIF à la Salle l’ARTchitecture

La Salle l’ARTchitecture de JIoliette est heureuse d'inviter la population à son exposition ARTfestif - collectif de l’automne 2016. Celle-ci aura lieu comme d’habitude à notre bureau de Joliette et cela du 13 au 16 octobre prochain. Six artistes peintres et

sculpteurs lanaudois exposeront près de trente œuvres. Nous poursuivons donc nos expositions afin d’encourager, sans frais, les artistes en art visuel de Lanaudière. À cet effet, nous tenons également à souligner la collaboration continue de trois commanditaires à nos activités artistiques :

- Martin Boulard s.e.n.c.r.l., société de comptables professionnels agrées ;

- Kiwigraphik, graphisme, communications, publicité ;

- Dunton Rainville, cabinet d’avocats.

Les artistes invités de cet automne sont : Caroline Fortin, Nathalie Godard, Jacques Lemieux, Normand Primeau, Manon Sabourin et Simon Sansfaçon.

De plus, c’est avec joie que nous soulignons la présence de messieurs le Maire Beaudry et du conseiller municipal du quartier Yves Liard, lesquels inaugureront l’exposition ARTfestif – Collectif.

Cette nouvelle exposition ARTfestif - Collectif : aura donc lieu du 13 au 16 octobre 2016 à la salle l’ARTchitecture sise au 555 du Boulevard Base-de-Roc.

L’horaire de cette exposition est le suivant :

• Jeudi 13 et vendredi 14 octobre de 15 h à 20 h;

• Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 12 h à 17 h .

Le vernissage aura lieu le jeudi 13 octobre de 17 h 30 à 20 h 00, en présence de messieurs le maire Alain Beaudry et du conseiller municipal Yves Liard.

Nous espérons la venue d’un très grand nombre de personnes et tenons à rappeler que l'entrée est gratuite, le tout sans frais pour les artistes et que toute la population est invitée à nos expositions annuelles l’ARTfestif, qui ont pour but de créer un lien entre les arts et l’architecture en intégrant des œuvres au bâti et en créant des expositions.

Amoureuse des arts, la firme Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes sencrl vous demande de partager par courriel et sur votre page Facebook les informations concernant la présente exposition en art visuel ARTfestif - Collectif.