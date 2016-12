Jack Asselin lance son premier album francophone à Joliette

Le 9 septembre prochain, le premier album francophone de Jack Asselin, chanteur country, sera disponible sur les plateformes et en magasin.

Intitulé "GAZOLINE", il transporte à travers des mélodies de guitare dignes des plus grands de l’autre côté de la frontière, de l'acoustique bien pesante ("La terre a pas assez de Whisky") au mythique twang de la Telecaster ("Enterre moi").

D'ailleurs, le lancement officiel se fera dans la cadre d'un 5 à 7 dans la ville natale du chanteur, au Royaume de la musique de Joliette le 8 septembre. Bouchées et rafraîchissements seront offerts. Asselin sera entouré de ses fidèles musiciens qu'Asselin.

Pour l'artiste, il s'agira de son troisième album, les deux autres soit Ghost tracks est sorti en 2012 alors que "The tooth, the witch, the queen of hearts and the screaming tatonka" a été lancé en 2014.

« J’ai toujours aimé la musique. Il y a deux ans, j’ai décidé de vivre de ma passion en quittant un emploi bien rémunéré. Plusieurs personnes m’ont traité de fou », a précisé le chanteur au Journal.

Originaire de Joliette, Jack Asselin fait partie de la relève country-americana du Québec. Il offre un country original ténébreux qui ne va sans rappeler les grands du outlaw country.

Enregistré au studio ARB dans Lanaudière et pressé chez Duplication l'album est une production de La Cabane & J. Asselin. L'album parait sous l'étiquette La Cabane.

Plusieurs spectacles sont à l’horaire dans les prochaines semaines. Jack Asselin participera notamment au Festival western de Saint-Tite, le 14 septembre, et au Festi-Blues de Joliette, en octobre.

Asselin est aussi maintenant ambassadeur à vie pour les guitares Boucher et les guitares Godin.