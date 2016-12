Appel de dossiers d’artistes à Maison et jardins Antoine-Lacombe

Dans le cadre de sa programmation annuelle, Maison et jardins Antoine-Lacombe invite les artistes professionnels à soumettre un dossier pour un projet d’exposition en solo, en duo ou engroupe ou un spectacle.

Par ses actions de diffusion et d’éducation dans la région de Lanaudière, Maison et jardins Antoine-Lacombe veut faire vivre aux visiteurs, citoyens de Saint-Charles-Borromée et aux touristes une expérience multi sensorielle véhiculée par la découverte et l’exploration de l’histoire régionale et la création contemporaine en art et en horticulture.

À cet égard l’organisme propose chaque année une programmation culturelle riche et variée : expositions, spectacles musicaux, contes... Un large appel est lancé aux artistes de tous les milieux.

Pour soumettre votre dossier :

• Pour le volet des spectacles (musique, théâtre, danse, conte, cirque...), un formulaire

d’inscription est disponible en ligne sur le site internet :

http://www.antoinelacombe.com/contact/soumettre-un-projet-de-spectacle/

• Pour le volet des expositions (histoire, arts visuels, métiers d’art...), un formulaire

d’inscription est disponible en ligne sur le site internet :

http://www.antoinelacombe.com/contact/soumettre-projet-dexposition/

Toutes les conditions d’exposition sont disponibles à l’adresse :

http://www.antoinelacombe.com/informations-pratiques/exposez-a-la-maison-antoine-

lacombe/proposez-votre-projet/

La date limite d'inscription aux expositions est le 1er novembre 2016, pour la

programmation hiver/printemps 2017. Il est toutefois possible d'envoyer son dossier tout au long de l'année pour d'autres périodes d'expositions à combler.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la coordonnatrice au 450 755-1113. Le formulaire d’inscription et tous les détails sont disponibles sur place à Maison et jardins Antoine-Lacombe ou en ligne au www.antoinelacombe.com

Exposition Petits formats à Maison et jardins Antoine-Lacombe

Par ailleurs, Maison et jardins Antoine-Lacombe invite les artistes des arts visuels et des métiers d’art à soumettre un dossier pour une exposition de groupe qui se déroulera à l’approche des fêtes de fin d’année, soit du 12 novembre au 11 décembre 2016.

Fort du succès des dernières années, l’exposition Petits formats est de retour. Les artistes professionnels et de la relève sont invités à soumettre des œuvres en 2 ou 3 dimensions dont le format maximal est de 8 x 10 (po) ou 8 x 8 x 10 (po). Tous les médiums et toutes les tendances en arts sont acceptés. Bienvenue aux métiers d’art.

Nouveau cette année, les acheteurs pourront repartir directement avec leur œuvre (sans attendre la fin de l’exposition). L’œuvre sera emballée par l’équipe de Maison et jardins Antoine-Lacombe. L’acheteur pourra repartir avec un cadeau prêt à offrir. Selon la sélection du jury, l’exposant aura la possibilité de laisser une œuvre en réserve afin de remplacer une œuvre vendue au courant de l’exposition.

Tous les détails concernant l’inscription sont disponibles en ligne au : http://www.antoinelacombe.com/2016/09/02/appel-de-dossiers-pour-lexposition-petits-formats-2016/

La date limite pour s’inscrire est le 30 octobre 2016. Pour information, communiquez avec Laurie Desgrippes, coordonnatrice au (450) 755-1113.